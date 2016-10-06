Частный случай колонизации Марса

На прошлой неделе на Международном конгрессе по астронавтике Илон Маск представил план колонизации Марса. Как и многие его проекты, он ошеломляюще масштабен: будет создана многоразовая транспортная система, которая сможет доставлять на Марс 100 человек менее чем за три месяца. По подсчетам Маска, цена билета на Марс не превысит $200 000, полеты можно будет начать уже в 2022 г., так что уже в этом веке на Марсе сможет постоянно жить 1 млн человек.

Описание, конечно, вызывает ощущение вторичности – что-то такое уже писали Илья Ильф и Евгений Петров, вкладывая это в уста голодного великого комбинатора. Может показаться даже, что после взрыва Falcon 9 (SpaceX потерял ракету 1 сентября прямо на стартовой площадке) основатель ведущего частного космического перевозчика решил просто поднять ставки. Однако в отличие от Остапа Ибрагимовича Бендера-Задунайского Маск известен тем, что его проекты часто воплощаются в жизнь. Электромобиль Tesla и многоразовые ракеты компании SpaceX – наиболее яркое тому подтверждение.

Интерес Маска к Марсу тоже не внезапен – он и стал причиной создания SpaceX. В далеком 2002 году, когда известный интернет-предприниматель продал PayPal, он задумался над тем, что делать дальше. «Я всегда интересовался космосом, хотя и не думал, что могу там чем-то заниматься сам. Однако мне казалось очевидным, что мы могли бы послать людей на Марс. Внезапно я удивился, что этого еще не произошло», – рассказывал Маск изданию Wired.

Первым шагом Маска в этом направлении, еще до SpaceX, стал проект марсианского оазиса, состоявший в отправке на Марс роботизированного парника. Поняв, что предлагаемые ему для этой миссии ракеты слишком дороги (для их покупки Маск, например, дважды ездил в Россию, но оба раза безуспешно), он подсчитал, что материалы составляют в стоимости ракеты лишь несколько процентов, и задумался над тем, чтобы создавать и запускать ракеты в космос самостоятельно. А уже через шесть лет NASA выбрало SpaceX перевозчиком грузов на МКС.

Космос становится все более частным. Так, гендиректор Boeing Деннис Мюленбург заявил во вторник, что его компания собирается обогнать Маска и что первые колонисты прилетят на Марс на космическом корабле фирмы Boeing. Лихорадка, связанная с частным освоением космического пространства, достигла и России. Неделю назад стало известно, что авиакомпания S7 покупает у швейцарской Sea Launch (принадлежит РКК «Энергия») активы плавучего космодрома «Морской старт».

Мечтатель и фантазер Маск уже вошел в историю человечества, причем в качестве положительного героя. Именно такие мечтатели нужны и нам, чтобы совершить технический, экономический прорыв в России. Загвоздка в том, что главным качеством таких мечтателей, собственно и двигающим прогресс, является стойкая неприязнь к устоявшимся ограничениям и рамкам – им тесно жить в них, они подвергают сомнению научные постулаты, веками сложившиеся мнения и традиции. Боюсь, что с нынешней Россией таким людям сегодня просто не по пути.