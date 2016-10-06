Либерал по дефолту

Сергей Кириенко был не самым очевидным кандидатом на пост руководителя внутриполитического блока в администрации президента (АП) – должность, которую его предшественники возвели в статус престола теневого кардинала российской политики. Но Кириенко тем и знаменит, что уверенно соглашается на самые неожиданные назначения – от поста премьера в обреченном 1998 году до полпреда президента в самом «суверенном» округе страны в 2000 г., – по сути, человек-функция.

Кириенко – человек глубоко системный, но при этом формально «ничей» – уже второй ничей технократ в администрации после назначенного ее главой в августе Антона Вайно. С их приходом в администрации появляется четвертая сила, формально никак не связанная ни с одним из сложившихся блоков – условно групп Алексея Громова, Владислава Суркова и Вячеслава Володина. Для куратора политического блока у Кириенко вегетарианская репутация прогрессиста и либерала – хотя на госслужбе у него не было поводов ее укрепить или, напротив, опровергнуть. Он политический долгожитель, почти два десятилетия проработавший на довольно протокольных должностях, и не был замечен в несовпадении с «генеральной линией партии». Его называют западником, и у «Росатома» действительно много проектов за границей, но в них он выступал жестким конкурентом западных компаний.

Отсутствие отчетливой идеологической нагрузки, вероятно, одна из важнейших характеристик новых назначений в АП, тем более интересная в канун президентских выборов, которыми Кириенко на новой должности предстоит заниматься в статусе неофициального главы путинского штаба. Кампания обязана быть заметной и сколько-нибудь чистоплотной, чтобы обеспечить президенту изящное и беспроблемное переизбрание.

Опыт партийной и депутатской работы Кириенко характеризует его как эффективного коммуникатора и медиатора разнородных сил, из которых был сформирован СПС, вспоминает его однопартиец Леонид Гозман. Не стоит преувеличивать устойчивость внутривластных кланов – это не партии, не команды и не отряды, а группы интересов, рассуждает политолог Екатерина Шульман. Все, кто находится на значимых позициях внутри системы, отличаются некоторой общей «системностью», разделение на «патриотов» или «либералов» условно.

И Вайно, и Кириенко на своих постах важны как управленцы и аппаратчики, умеющие выстраивать эффективную бюрократическую не замкнутую на себя систему, действовать эффективно, не утяжеляя процесс принятия решений, полагает политолог Глеб Павловский. За Кириенко нет историй хищений или скандалов, он умеет распоряжаться серьезными ресурсами так, чтобы Путину не приходилось опасаться злоупотреблений. Перестановки последних месяцев показывают, что Кремль готовится к осуществлению важных для него проектов, менеджировать которые в рамках существующей управленческой культуры невозможно, – и это явно не только президентские выборы.