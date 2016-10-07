На работу как в тюрьму

В 2017 г. в России начнут применять новый вид уголовного наказания – принудительные работы. Они введены еще в декабре 2011 г., пять лет потребовалось на строительство инфраструктуры. Первые четыре исправительных центра смогут принять около 900 осужденных.

Принудительные работы – уже третий вид наказания трудом в российском уголовном законодательстве, где есть обязательные и исправительные работы. Исправительные работы отбываются в районе места жительства осужденного, как правило, по основному месту работы, в случае назначения принудительных работ осужденный должен быть отправлен в абсолютно иной субъект Федерации. И в том и в другом случае в доход государства удерживается часть зарплаты. Перемещение лица в иной субъект значительно повышает карательную сущность принудительных работ как наказания.

По поводу этого вида наказания у специалистов имеется целый ряд сомнений.

1. Не нарушается ли конституционный запрет принудительного труда? Тут можно заметить, что международно-правовые нормы предусматривают возможность труда осужденных, однако он не должен быть использован для получения прибыли, а только как средство исправления осужденного. В этой связи одной из проблем надзора и контроля (в том числе общественного) должно стать строгое соблюдение международно-правовых норм и недопустимость экономического использования принудительных работ.

2. Насколько необходим этот вид наказания? В последние годы законодатель пытался добиться снижения количества наказаний с лишением свободы, для чего предприняты попытки модернизации уголовного законодательства. Но вызывает серьезные сомнения, что принудительные работы являются альтернативой лишению свободы. Судя по действующему уголовному и уголовно-исполнительному законодательству, принудработы предусматривают, по сути, тот же уровень ограничений прав осужденного, что и лишение свободы в колонии-поселении.

3. Схож и перечень преступлений, за которые могут быть назначены принудительные работы и колония-поселение. В первом случае это преступления небольшой или средней тяжести либо тяжкое преступление впервые; колония-поселение назначается за преступления, совершенные по неосторожности, а также за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Принудительные работы, скорее всего, будут назначаться за то, за что раньше назначали колонию-поселение.

4. С другой стороны, наказание в виде принудительных работ ставит под сомнение восстановление социальной справедливости с точки зрения потерпевшего, что является одной из целей уголовного наказания. Насколько будут готовы потерпевшие и общественность психологически воспринять назначение принудительных работ за убийство матерью новорожденного ребенка, доведение до самоубийства или похищение человека? В таких случаях даже лишение свободы в колонии-поселении кажется более справедливым.

Новый вид наказания вряд ли поможет решить существующие проблемы с поиском альтернативы лишению свободы и поставит новые проблемы перед правоприменителем. Но бюджетные средства на строительство инфраструктуры уже потрачены...

Автор – научный сотрудник Университета Турина