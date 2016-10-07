Великая плутониевая стена

Президент страны потребовал от США сократить силы НАТО в Восточной Европе, отменить законы Магнитского и о поддержке свободы Украины, санкции против России и компенсировать ущерб от них и заодно от контрсанкций. Если это будет сделано, Россия, так и быть, продлит соглашение об утилизации оружейного плутония.

Стоп-стоп-стоп! Не пойму: если США вдруг на это пойдут, мы что же, откажемся от всех завоеваний последних лет? Вот, скажем, отменят они санкции – значит, и нам надо будет контрсанкции отменить? А как же благословенное для экономики нашей импортозамещение, с помощью которого она, родимая, крепчает и которое помогает ей вставать с колен, на которые поставили ее супостаты злобные санкциями своими? И которое, паче чаяния, помогло подзаработать хорошим людям – некоторым друзьям президента, госкорпорациям?

Более того, без санкций ведь западные компании снова потянутся сюда за рублем российским, надеясь всеми правдами и неправдами выудить его из кармана честного труженика. Который этим рублем своим опреждь всего готов сейчас поддерживать государство родное, противостоящее многоголовой гидре однополярного мира. А супостаты мало того что поддержку эту отнимут, так еще и ценности всякие непотребные снова начнут насаждать, разрушая нашу духовную идентичность. Западные инвестбанки-монстры снова за наши родимые, этим самым кровно заработанным рублем оплачиваемые еврооблигации коварно ухватятся, будут их размещать, оттеснив «ВТБ капитал», который сейчас в одиночку изо всех сил бьется-старается.

Хуже того, если США отменят закон Магнитского, нам что же, отменять «закон молодцов» и снова отдавать детей наших извращенцам из разлагающихся Европ да Америк?

А как же можно требовать вывести войска НАТО?! Ведь это подорвет ВПК наш – единственный (наряду с импортозамещением), не дающий экономике утонуть, попутно наполняя воодушевлением несказанным и радостью благообразной и гордого внука славян, и друга степей калмыка! Если ракеты наши точные и танки быстрые не будут нужны в таком количестве для удержания супостатов в узде, что же – опять конверсия? Опять перековывать мечи на орала (т. е. ракеты на сковородки и чапельники)? И бросать на произвол судьбы друзей наших в Сирии и Восточной Украине?

Да, если они согласятся, это будет победа. Но – пиррова!!! Оттрубив победу, сколько телеканальных рыцарей пера, лучших ура-патриотов страны потеряют хлеб насущный! И тогда снова будет где разгуляться госдепу с его 30 сребрениками. А что будет с народом нашим, любящим войну из-за предощущения победы? Но если победа состоялась, что нам делать – возвращаться к таким скучным вещам, как деловой климат? Приглядываться к образованию со здравоохранением?

Нет, уж лучше пусть у нас будет плутоний – чтоб можно было грозить извергам окаянным пеплом радиоактивным.