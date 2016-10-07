Юбилей безнаказанности

Десять лет назад, 7 октября 2006 г., в центре Москвы у подъезда дома на Лесной улице была убита журналист «Новой газеты» Анна Политковская, которая много писала о нарушениях прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне. В июне 2014 г. суд приговорил организатора убийства и его исполнителя к пожизненному заключению, другие соучастники осуждены к длительным срокам заключения. Заказчики этого убийства, как и многих других громких преступлений против оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей, не найдены.

О трагедии вспоминают немногие. По данным «Левада-центра», 51% опрошенных не помнят Политковскую, помнят – 39% (исключение – Москва, где погибшую помнят 63% респондентов). Это типичная реакция российского общества, говорит Алексей Гражданкин из «Левада-центра». Краткий всплеск интереса к убитой сменился равнодушием. По данным социологов, в успешный розыск заказчиков не верят 59%, верят всего 12%, остальные 29% затруднились с ответом.

Люди не верят в политическую волю властей найти заказчиков и в способность правоохранителей выполнить свою работу. Большая часть общества продолжает наслаждаться стабильностью в телеэфире и не желает выходить из анабиоза. Такая ситуация позволяет спускать громкие дела на тормозах, стимулируя подозрения оппозиции в причастности властей и спецслужб к этим преступлениям. Незащищенность от произвола властей и посягательств преступников заставляет журналистов опасаться за свою жизнь и здоровье. По данным Фонда защиты гласности, в 2007–2015 гг. при разных обстоятельствах погибло 57 сотрудников СМИ, нападениям подверглись 704 журналиста, уголовному преследованию – 302.

Безнаказанность провоцирует повторение преступлений. В январе 2009 г. неподалеку от ст. м. «Кропоткинская» были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова. В ноябре 2010 г. рядом с домом на Пятницкой улице, в самом центре столицы, жестоко избили журналиста Олега Кашина, а 28 февраля 2015 г. у стен Кремля на Большом Москворецком мосту был застрелен политик Борис Немцов. Начавшийся на днях процесс в Московском окружном военном суде по делу о его убийстве также вызывает немало вопросов: на скамье подсудимых находятся только обвиняемые в непосредственном исполнении. Организатор находится в розыске, заказчик не установлен.