Россия без ориентира

Как страна утратила не только образ будущего, но и прошлого

Статья опубликована в № 4177 от 07.10.2016 под заголовком: От редакции: Без ориентира

В среде социологов и историков принято говорить об утрате современной Россией образа будущего. Как свидетельствуют данные доклада профессора-исследователя из ВШЭ Натальи Тихоновой, образ прошлого, несмотря на постоянные апелляции к нему, также довольно расплывчат.

Как отмечал, выступая на радио «Свобода», историк Иван Курилла, отличие современной России как от авторитарного СССР, так и от либеральных США в отсутствии образа будущего как источника представлений об идеалах общества. «Если нет будущего, остается только прошлое». Власти и государственная пропаганда активно используют образ прошлого в своих целях, для мобилизации общества, – другое дело, что этот образ обычно расплывчат и сочетает в себе как самые разные эпохи, так и самые разные оценки. Тем не менее на некий абстрактный «традиционализм» и «консерватизм» очень уповают системные политики.

Так вот, оказывается, что прошлое в картине мира россиян присутствует очень относительно. Если чуть больше 10 лет назад, отвечая на вопрос, какой период новейшей истории России наиболее соответствует их представлениям об эталоне, люди чаще прочих выбирали период брежневского застоя, то теперь с заметным отрывом лидирует ответ «никакой» (это данные мониторинга Института социологии РАН за март 2016 г.; кроме того, в работе Тихоновой использованы данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ»).

Золотого века не было. Брежневская эпоха сейчас делит второе место с 2000-ми гг., наименее популярны периоды перестройки (глубокое разочарование из-за несбывшихся надежд) и реформ 1990-х (падение уровня жизни).

Совсем непопулярны дореволюционная Россия и СССР до войны.

Можно себе представить, что брежневская эпоха относительно популярна благодаря «аберрации молодости» у пожилых и отчасти вследствие просоветской пропаганды среди молодежи (однако популярность снижается). Тучные 2000-е помнят практически все – время относительной свободы, нефтяного роста и распределения ренты по всей системе без какой-либо идеологии.

Ни в какой период новейшей истории не был реализован базовый общественный запрос – на справедливость, выражаемую в соответствии доходов результатам труда; а ради этого люди готовы много трудиться и стойко переносить трудности, поясняет автор исследования. Россияне вполне рационально и спокойно смотрят на социальное расслоение и зарплатное неравенство – если оно увязано с неэффективностью труда. Людей не так возмущает несправедливое обогащение элит, как невозможность их собственного процветания при адекватном приложении сил.

В целом можно сказать, что россияне довольно трезво смотрят на историю страны. Сформулировать образ будущего, в котором личная свобода сочеталась бы с эффективностью труда, а государство было бы самостоятельным и уважаемым в мире, – задача непростая. И сегодня не похоже, чтобы кто-нибудь начинал ее решать.