Цена выхода из Евросоюза

С момента принятия решения о выходе Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit) британский фунт подешевел почти на 16%, оказавшись в этом году не только худшей из развитых валют, но и одной из худших валют вообще во всем мире. Больше с начала года упали, например, венесуэльский боливар (как известно, в Венесуэле уже много месяцев продолжаются полномасштабные экономический и политический кризисы из-за низких цен на нефть) или валюты таких экзотических стран, как Мозамбик и Суринам.

В минувшую пятницу на азиатских торгах всего за несколько минут фунт обвалился на 6,1% до $1,18. Это минимальный уровень за 30 с лишним лет (последний раз фунт столько стоил в 1985 г. – перед подписанием соглашения «Плаза», в рамках которого развитые страны договорились об ослаблении доллара к ведущим мировым валютам). Правда, вскоре фунт отыграл часть падения и на закрытие стоил $1,25. Но не нужно забывать, что всего несколько месяцев назад – перед референдумом по вопросу Brexit – британская валюта достигала уровня $1,48 за фунт, а до кризиса 2008 г. за нее давали больше $2.

Распродажи в фунте усилились после выступления премьер-министра Терезы Мэй, которая, похоже, не настроена на компромисс с ЕC. Участники рынка опасаются, что Brexit пойдет по сценарию, при котором доступ британских компаний к единому рынку Европы окажется ограничен и большому количеству корпораций, включая банки, автопроизводителей, авиакомпании, придется переехать или хотя бы перенести часть активности из Великобритании в ЕС, приток денег в страну резко упадет и экономика скатится в рецессию.

Стоит отметить, что Великобритания много лет живет в условиях слабого платежного баланса: дефицит текущего счета на конец I квартала 2016 г. достиг 6,9% от ВВП. Аналитическая компания Gavekal отмечает, что по этому показателю страна «оказалась в одной лиге» с Испанией, Португалией и Ирландией перед кризисом еврозоны, а также Индонезией перед валютным азиатским кризисом 1997 г.

Статус одной из ключевых валют защищает фунт от экстремальных сценариев, но участники рынка соревнуются в пессимистических прогнозах. По сообщению Bloomberg, Goldman Sachs предсказывает снижение британской валюты до $1,2 «с риском еще больших потерь». AllianceBernstein, под управлением которого находится $490 млрд, ожидает уровня $1,05–1,10 за фунт. А некоторые опционные трейдеры верят в паритет с долларом.

Проблемы экономики Великобритании более чем реальны, но ситуация с фунтом начинает напоминать панику на рынке нефти в начале этого года. Тогда при достижении уровня в $30 за баррель марки Brent участники рынка наперебой бросились предсказывать цену в $20, $10 и т. д. С тех пор нефть доросла почти до $52. Поэтому не исключено, что фунт очень близок к своим минимумам, хотя для подтверждения этого хорошо бы увидеть так называемую капитуляцию на рынке – повторения минимального уровня хотя бы в $1,2 за фунт на существенных объемах. Предпосылки для этого есть.

1. Психологический фактор. Управляющие нередко выбирают инструмент с худшей динамикой в качестве объекта для инвестиций на следующий год. Представитель BlackRock уже в пятницу заявил Bloomberg, что фунт близок к экстремальным значениям и группа смотрит на возможности инвестиций в эту валюту.

2. Условия Brexit могут оказаться лучше ожиданий. Публичная риторика политиков в демократических странах часто бывает рассчитана на то, чтобы угодить избирателям, реальные действия оказываются более разумными.

3. Эффект Brexit на британскую экономику пока ограничен. Статистика после референдума оказалась слабой, но с тех пор бизнес и жители успели прийти в себя, и последние данные выглядят неплохо. Опубликованные на прошлой неделе значения индексов деловой активности за сентябрь в сфере производства, строительства и, главное, в сфере услуг, являющейся основным локомотивом британской экономики, оказались лучше ожиданий.

4. Недвижимость в Лондоне вновь привлекает внимание иностранцев и «сентябрь 2016-го стал одним из лучших за последние годы», цитирует Bloomberg представителя одного из крупнейших местных девелоперов – Ballymore Group, добавляя, что группа видит хороший спрос со стороны инвесторов из Китая и Малайзии. Корпорация Apple недавно объявила о будущем переезде всех своих английских подразделений в культовое здание бывшей электростанции Баттерси, и, поскольку речь идет об аренде 500 000 кв. м на срок в 20 лет, британские власти рассматривают этот шаг как акт поддержки страны после Brexit.

5. Падение фунта поможет улучшению платежного баланса. Во-первых, снизится спрос на импортные товары и услуги (британские ритейлеры, к примеру, сразу объявили о программах «импортозамещения» на своих полках), а иностранцы охотнее будут ездить в Лондон. Во-вторых, как отмечает Gavekal, влияние экспортно-импортных операций на платежный баланс за последние 15 лет неуклонно снижается (дефицит стабильно находится на уровне 2–3% от ВВП), а главную роль играют финансовые операции. В последние годы из-за падающих цен на сырье, отрицательных ставок во многих странах и крепкого фунта британские инвесторы получали по своим вложениям за рубежом гораздо меньше, чем Великобритания платила иностранным инвесторам. Теперь ситуация должна поменяться: во-первых, цены на сырье выросли, во-вторых, фунт упал, уменьшая размер платежей в пользу иностранцев.

6. Любые кризисы в ЕС сопровождаются бегством капитала в Германию и Лондон. Не думаю, что эта тенденция изменится даже после Brexit. Скорее наоборот, так как у жителей Южной Европы будет возникать все больше вопросов о стабильности самого Евросоюза и его банковской системы.

Автор – независимый финансовый консультант