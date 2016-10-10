Договор без денег

Общественный договор – словосочетание не из привычного лексикона Минфина, однако именно к нему пришлось прибегнуть авторам «Основных направлений бюджетной политики» на 2017–2019 гг. Минфин предлагает сократить дефицит бюджета преимущественно за счет уменьшения расходов, что требует общественной поддержки. Проблема усугубляется тем, что на повестке еще и увеличение соцвзносов. Наиболее токсичные темы вроде прогрессивной шкалы НДФЛ, кажется, временно заморожены, но, во-первых, только временно, а во-вторых, и без них у Минфина есть много социально некомфортных предложений по изъятию средств у граждан для затыкания дыр в бюджете.

Тучные годы сформировали общественный договор первых путинских сроков – стабильность в обмен на лояльность. В 2014 г. ему пришел конец, по новому договору общество ограничивает себя в обмен на возвращение статуса великой державы.

Декан экономфака МГУ Александр Аузан считает, что новый договор тоже исчерпал себя или близок к тому. Эйфория, романтически-эмоциональный подъем выветривается, великодержавность не стимулирует экономику, а только объедает ее, откатившийся назад уровень жизни не восстанавливается, а, наоборот, падает дальше, копится глухое недовольство, растет неудовлетворенность работой государства. Дальнейшее затягивание поясов, заложенное в бюджетную политику ближайших лет, очевидно требует встречного компенсационного предложения.

По мнению Аузана, им может стать предложение в обмен на рост налогов увеличить и участие граждан в принятии решений по определению приоритетов финансирования в виде введения так называемых селективных налогов. Это интересный западный опыт, но, скажем, недавнее предложение Минфина полностью отказаться от обязательного пенсионного страхования – едва ли не единственного платежа, который учитывал решение самого гражданина, – показывает, что в нынешней экономической ситуации такие идеи в правительстве считают трудноосуществимыми. Сама идея введения селективных налогов как части нового общественного договора сталкивается с отсутствием у россиян психологии гражданина и налогоплательщика.

Впрочем, идея Минфина может не пройти еще и потому, что Кремль усиливает внешнеполитическую эскалацию. Мобилизация общества означает все больший отказ от своих прав в пользу государства. Договор «безопасность в обмен на свободы» уже в общем-то действует, просто подписи граждан под ним никому не нужны.