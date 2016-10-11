Аналитика
Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: Мир в Колумбии: Как уйти от насилия

Как закончить гражданскую войну

Эксперт по международным отношениям Никита Быков о мирном процессе в Колумбии
  • Никита Быков
Речь Тимошенко на открытии Х конференции ФАРК в Йанос-дель-Йари, департамент Какета
Речь Тимошенко на открытии Х конференции ФАРК в Йанос-дель-Йари, департамент Какета
D. Fellous / Vivero

Нобелевская премия мира присуждена 7 октября президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. В понедельник он заявил, что денежную часть премии отдаст жертвам гражданской войны, которую ему удалось закончить. Вернее, почти удалось.

Колумбия 2 октября голосовала за свое будущее на референдуме о поддержке мирного соглашения с наиболее многочисленной повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК ЭП), конфликт с которой продолжается с 1964 г. Результат – 49,78% за и 50,21% против – стал серьезным поражением президента Сантоса, который за неделю до этого уверенно входил в историю как триумфатор-миротворец. Впрочем, мир еще может состояться.

Гражданская война привела к ужасающим последствиям: 265 000 убитых, 45 000 пропавших без вести и 6,8 млн внутренних перемещенных лиц. Попытки ее прекратить предпринимались не раз. Начиная с 80-х гг. Колумбия пережила несколько переговорных процессов, после которых вооруженные группировки либо демобилизовывались, либо продолжали сражаться с еще большей интенсивностью. Нынешние переговоры качественно отличались от предыдущих попыток, стороны с участием общества старались найти структурные решения острых проблем, парализующих страну. Уникальность нынешнего процесса проявляется в применении прогрессивных подходов, расширяющих вместе с пониманием ситуации список возможных решений.

Например, стороны принимали как данность, что поскольку в разных регионах динамика конфликта проявлялись по-разному, то и нужды населения и ответы на них там будут разными. Было понятно, что война имела различное воздействие на мужчин и женщин, на сельское и городское население, на афроколумбийцев и коренные народы, на детей и взрослых и т. д. и что все это надо учесть. К примеру, нужды женщины среднего класса, живущей в районе Чапинеро-Альто в Боготе, значительно отличаются от нужд женщины этнической группы эмбера, вынужденной покинуть свою деревню из-за угроз парамилитаристов и бежать на окраину какого-нибудь города.

Все эти подходы предполагают особую логику миростроительства, в основе которой лежит понимание того, что универсальных решений не существует. Процесс должен быть построен не как директива сверху вниз, а как некая сеть инициатив снизу вверх. Во главу угла было поставлено благополучие людей.

В течение четырех лет, переживая кризисы и успехи, переговоры уверенно шли к мирному соглашению, которое было торжественно подписано 26 сентября в Картахене. Правительству Сантоса удалось подойти на расстояние вытянутой руки к достижению мира в стране, обозначив курс на кардинальные изменения в политической, экономической и социальной сферах. Соглашение предполагало решение таких важных вопросов, как реформа аграрного сектора, распределение земель, решение проблемы наркотиков, демократические реформы и участие общества в политике, реституция прав жертв конфликта, условия разоружения, демобилизации и реинтеграции повстанцев в общество и т. д.

Результат референдума шокировал всех. К нему не были готовы ни правительство, ни ФАРК, ни гражданское общество, ни международные организации, ни даже бывший президент республики Альваро Урибе – главный противник соглашения. Впрочем, небольшой перевес голосовавших против не был таким уж неожиданным.

Во-первых, мирный процесс попал под влияние спекуляций и был очень сильно политизирован, особенно на завершающей стадии переговоров. Для большой части населения выбор за или против мирного соглашения стал выбором между политикой действующего президента Сантоса и бывшего президента-консерватора Урибе.

Во-вторых, правительство допустило ряд ошибок. Неоправданная спешка и чрезмерная уверенность сторон в успехе в определенной степени усложнила ситуацию, ударив по легитимности соглашения и мирного процесса. Если бы подписание было назначено после референдума, стороны могли бы иметь больше пространства для маневра – пересмотра и новой артикуляции документа.

Третий фактор – неумелое начало кампании ФАРК как политического движения, скомканные извинения за насилие от лидера ФАРК Родриго Лондоньо Эчеверри, известного под псевдонимом Тимошенко, и приезд на церемонию подписания Рауля Кастро и Николаса Мадуро, которых в Колумбии воспринимают неоднозначно. Всё это было умело использовано Урибе и его сторонниками, сумевшими внушить страшную перспективу превращения Колумбии в «кастро-чавистскую» республику. Пропаганда против соглашения не скупилась на черный пиар и неприкрытую дезинформацию, строя свои аргументы на теме безнаказанности повстанцев и повышения налогов в поисках средств на выполнение соглашения.

Четвертым фактором стали достаточно слабые усилия по противодействию пропаганде Урибе. Правительство не приложило достаточно усилий для разъяснения сути и деталей соглашения из 297 страниц, которое прочитали далеко не все граждане страны. Мнение «против» выиграло благодаря простым и понятным лозунгам, апеллирующим к эмоциям публики. Как заявил руководитель кампании против соглашения Хуан Карлос Велес в интервью газете La Republica, кампания «за» основывалась на идее новой нации, а кампания «против» – на чувстве возмущения. В картину разделения между разумом и чувствами вписывается и роль христианских (протестантских) церквей, которые эффективно демонизировали мирный процесс и неожиданно выступили в роли политической силы.

Явка, составив всего 37,5%, стала самой низкой за 25 лет. Большая часть населения проигнорировала жизненно важное для страны событие. В течение четырех лет мирных переговоров общество достаточно безучастно наблюдало за ним, игнорируя инструменты участия и влияния, предусмотренные процессом переговоров. Население слабо интересовалось и уже достигнутыми соглашениями, что и обусловило эффективность грязной пропаганды и дезинформации. Слабый интерес и безучастие демонстрируют высокий уровень дезинтеграции общества, попавшего в замкнутый круг насилия. Страх и недоверие, появившиеся как механизм защиты, являются серьезным препятствием на пути примирения и строительства новых социальных отношений, в которых насилие не является фактором.

Плебисцит в определенном смысле расставил всё по местам, обнажив гораздо более глубокую поляризацию общества, чем представлялось до него. Со времен кровавого периода насилия 1950-х, вызванного вооруженной борьбой между либеральной и консервативной партиями, противоречия в обществе остались прежними. Разделение на два лагеря сохранилось в форме «консерваторы – прогрессисты».

Согласно официальным данным бюро регистрации голосов, регионы, наиболее пострадавшие от насилия, стабильно голосовали за соглашение. В муниципальных образованиях, переживших массовые убийства и прочие ужасы войны, выбор «за» достигал 95% голосов. Регионы, проголосовавшие против, располагаются в центральной части страны, где сосредоточено главное производство и экономическое развитие, собственники и крупные землевладельцы.

Нобелевская премия мира присуждена президенту Колумбии
Нобелевская премия мира присуждена президенту Колумбии
Хуан Мануэль Сантос получил ее за прекращение полувековой гражданской войны

Таким образом, провал референдума, обнажив отсутствие согласия в обществе, привел к отмене и прежней стратегии миростроительства. Изначально предполагалось, что после заключения соглашения процесс, вступив в третью фазу «Строительство мира», разнесется по регионам, давая возможность местным жителям самим определять свои нужды и воплощать инициативы по примирению и реформированию страны. Такой подход сторонами был назван «территориальным миром». Теперь социального консенсуса и примирения придется достигать во время новых переговоров, которые к тому же должны будут включать расширенный список участников вплоть до еще продолжающей вооруженную борьбу Армии национального освобождения, что значительно усложнит задачу. Сложность заключается еще и в том, что у лидеров движения «против» нет четких и конструктивных предложений. Урибе даже заявил о предоставлении полной амнистии повстанцам и военным правительственных сил, что противоречит его позиции до референдума.

Сейчас ситуация очень неустойчива. Кроме всего прочего вскрылись данные о не самой честной кампании со стороны партии Урибе «Демократический центр».

После объявления результатов правительство и ФАРК ЭП сделали заявления о своей преданности идее мира. Перемирие продолжится как минимум до 31 октября с возможностью продления. Осознание вероятности возобновления кровопролития привело к самой массовой акции за мир в истории Колумбии, маршем прокатившейся по всей стране и за ее пределами 5 октября. Однако, поскольку многие отряды ФАРК уже успели сконцентрироваться в зонах, отведенных для разоружения и демобилизации, обстановка в любой момент может выйти из-под контроля. Масла в огонь подливает и тот факт, что в порыве оптимизма были раскрыты настоящие имена командиров ФАРК, что сделало их более уязвимыми для преследования. Что-то похожее случилось с движением «Унион патриотика» в начале 1990-х: оно было создано демобилизованными повстанцами на волне нового мышления тех лет и расширения политических прав, но вскоре физически уничтожено парамилитаристскими группировками правого толка, набиравшими в тот период власть в регионах.

Плебисцит имеет и экономическую составляющую. Непредсказуемость ситуации становится серьезным препятствием для продолжения экономического подъема, который Колумбия переживала последние несколько лет. Отчасти это развитие было обусловлено оптимистичными ожиданиями, связанными с прекращением вооруженного конфликта. После объявления результатов референдума курс колумбийского песо упал на 2,6%. ЕС решил приостановить деятельность фонда размером 585 млн евро, которые ЕС намеревался выделить на программы мирного развития.

Сегодня вырисовываются три варианта развития событий. Поскольку соглашение уже подписано, а результат «против» под сомнением из-за нечестной кампании партии Урибе, стороны могут перейти к исполнению соглашения, не принимая во внимание референдум. Но есть опасность возмущения в обществе и саботажа дальнейших действий по выполнению договора. Второй вариант касается созыва конституционной ассамблеи для внесения положений мирного соглашения в конституцию. Третий вариант предлагает новый этап переговоров в расширенном составе для внесения изменений в пункты о правосудии переходного периода, политическом участии и бюджете. Этот вариант хоть и представляется наиболее реальным, не лишен своих недостатков, главный из которых – нежелание ФАРК пересматривать положения амнистии и гарантии политического участия.

Что касается возвращения к военным действиям, то оно представляется маловероятным. Главной причиной является отсутствие желания у правительства, ФАРК, урибистов и гражданского общества продолжать кровопролитие. Тем не менее, учитывая стремительность развития событий, этот вариант тоже не стоит преждевременно списывать со счетов.

Уже не так просто развернуть в обратную сторону мирный процесс, который успел пересечь несколько рубежей и добиться внушительных успехов. Возможно, для нынешней администрации шанс объявить мир уже ушел, но общество, почувствовав его запах, не станет пассивно ждать решения лидеров сторон.

Автор – руководитель социальных программ и исследований Grupo de Iniciativas Sociales Taiga, Богота

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