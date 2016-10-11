Средний класс беднеет

Продолжительный кризис изменил потребительские предпочтения россиян, привел к обеднению среднего класса и ухудшению качества его жизни.

Сбербанк опубликовал очередной ежеквартальный индекс потребительского доверия «Иванов», который рассчитывается на основе опроса 2300 респондентов в городах с населением свыше 100 000 человек. Авторы рейтинга сравнивают нынешний квартал с предыдущим, но более корректно сравнивать его с аналогичным периодом прежних лет.

Настроения опрошенных за год немного повысились, но это вызвано не улучшением в экономике, а постепенным приспособлением к новой реальности. Оценка благосостояния повысилась с -30% в III квартале 2015 г. до -21% в III квартале 2016 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок повысился с -34 до -27%, а интегральный индекс повысился с -24 до -15%. Однако это повышение настроения незначительно, если же сравнивать его с аналогичными показателями осени 2014 г., то ситуация ухудшилась: тогда индексы были -6, -12 и -7% соответственно. Кроме того, нынешнее повышение мало подкреплено материальными факторами: средняя заработная плата «Ивановых» выросла меньше инфляции, а доля не имеющих сбережений по сравнению с III кварталом 2015 г. увеличилась с 39 до 42%. По данным опросов, почти не изменилась доля безработных и занятых неполное время. Как следствие, основные страхи горожан остались теми же: инфляция, коррупция и безработица (год назад – инфляция, безработица, коррупция).

Доля горожан, считающих свой доход средним, в последние два года снизилась с 60 до 50%, выросла доля тех, кто считает, что получает ниже среднего, – с 34 до 45%.

Делать выводы о резком сокращении среднего класса, конечно, рано. Как правило, это длительный процесс, который может занять многие годы, отмечает Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ. Принадлежность к среднему классу зависит не только от размера доходов, но и от рода занятий и уровня накопленного человеческого капитала. Тем не менее налицо постепенное обеднение среднего класса, особенно его нижнего сегмента.

Длительная стагнация пока не порождает роста протестных настроений среди относительно обеспеченных слоев населения. Однако результаты индекса «Иванов», в том числе слабый рост средней стоимости покупок (он не достиг уровня двухлетней давности) и нежелание опрошенных совершать крупные приобретения, подтверждают, что в России не запущен процесс «созидательного разрушения» – когда неэффективные рабочие места ликвидируются и заменяются новыми, а рост зарплаты оставшихся работников стимулирует спрос и ускоряет выход экономики из кризиса.