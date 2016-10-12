Частный случай «Роснефти»

Уже в этом году «Роснефть» должна была стать частной. А также ВТБ, «Русгидро», «Интер РАО», «Совкомфлот». Это далеко не полный список крупных активов, которые государство собиралось продать полностью (где-то сохранив «золотую акцию») или частично – таковы были планы президента Дмитрия Медведева, в 2012 г. утвержденные им уже как премьером. А ВЭБ и «Ростех» давно должны были из госкорпораций превратиться в акционерные общества.

Вектор стал меняться после возвращения Владимира Путина в Кремль. Вместо того чтобы выходить из бизнеса, государство в него входило. ТНК-ВР перешла «Роснефти», «Башнефть» из частной стала государственной. Ее правительство собиралось приватизировать, но и от этих планов отказалось – невозможно назвать приватизацией продажу одной госкомпании другой. «Это же глупость какая-то», – точнее других выразился еще в июле Андрей Белоусов, помощник президента и председатель совета директоров «Роснефти». «Глупость», которая очень наглядно подтверждает целенаправленное строительство в России госкапитализма и монополизацию экономики.

Недавно об этих рисках правительство уведомила ФАС: за 10 лет доля государства и госкомпаний в экономике удвоилась с 35 до 70%. Минфин в проекте Основных направлений бюджетной политики призывает снижать госучастие в экономике и ее монополизацию.

В добыче и переработке нефти госдоля – около 60% (за восемь месяцев этого года). Настоящая приватизация «Башнефти» не слишком сократила бы ее. Доля «Башнефти» в добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%. Но это была бы демонстрация готовности государства сокращать долю в экономике – пойти навстречу частному бизнесу, который чувствует свою дискриминацию. Тому же «Лукойлу» – еще недавно одному из основных претендентов на «Башнефть», – который много лет призывает государство перестать распределять месторождения исходя из формы собственности и открыть частным компаниям доступ к шельфу.

Но подготовка «Башнефти» к продаже была проведена таким образом, что конкурировать «Роснефти» было уже не с кем. Среди частников не нашлось желающих купить федеральный пакет за 329,7 млрд руб. Для «Лукойла» это дорого, констатировал вице-президент компании Леонид Федун. «Лукойл» был готов заплатить около $4 млрд, указывал в июне на неестественный рост стоимости «Башнефти» президент «Лукойла» Вагит Алекперов: «Это значит спекуляции. Естественно, в спекуляции мы не будем участвовать». Это «Роснефти», у которой прибыль забирает государство, «безразлично, какую цену платить», говорит Федун.

Следующий раунд борьбы «Роснефти» будет уже за саму себя. Компания готова выкупить свои же акции у «Роснефтегаза» (Минфин ждет от сделки 703,5 млрд руб.). Чиновники, судя по всему, не возражают – деньги государство получит, долю в экономике не сократит, сырьевым суверенитетом не поделится. «Роснефть» как инвестор в себя, видимо, устроит Путина, который, судя даже по приватизационным решениям, частному бизнесу не доверяет. И, похоже, единственное, что может остановить сделку, – нелюбовь Путина к чрезмерному усилению фигур на своей «шахматной доске».