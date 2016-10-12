Что русскому немцу хорошо

Говоря о «русском мире», российские политики часто апеллируют к большим диаспорам в других странах и даже порой пытаются строить на этом какие-то сиюминутные комбинации. При этом нормальных знаний о диаспорах очень мало. Фонд Бориса Немцова исследовал настроения выходцев из бывшего СССР, живущих сейчас в Германии (всего их насчитывается около 3 млн). Социологи проинтервьюировали 606 человек разных возрастов. 95% респондентов переехали в Германию после распада Советского Союза. 78% – немцы и их потомки, 11% – евреи.

Руководитель исследования Елена Конева поясняет, что репатрианты из России неоднородны, их настроения зависят от возраста, уровня владения языком и длительности пребывания в Германии. На русском выходцы из СССР говорят лучше, чем на немецком. Первый родным назвал 61% опрошенных, о свободном владении заявили 27%, немецкий – 21 и 43% соответственно.

Большинство опрошенных переехали в Германию в 1990-х гг. 83% сегодня называют свой уровень интеграции в немецкую жизнь хорошим и очень хорошим. При этом 44% считают себя немцами, 19% – европейцами и 18% – русскими. Чем старше респонденты, тем хуже они знают язык, сильнее идентифицируют себя с первой родиной, имеют меньше друзей и родственников в Германии и больше – там, откуда уехали. «Новые немцы» пользуются немецкими медиаресурсами чаще, чем российскими: сайтами в интернете – 59%, телевидением – 60%. Но российскому телевидению доверяют больше, чем зарубежным медиа: 32% против 19%, не доверяют – 22 и 30% соответственно.

Соответственно, и внешнеполитическую роль России оценивают высоко: 44% считают ее источником стабильности в мире. Право России защищать этнических русских за пределами границ поддерживают 37%, против – 22% (остальные не определились с ответом). Вмешательство России в дела Украины поддерживают 14% опрошенных, против высказались 42%.

Несмотря на уважение к политике первой родины, эмигранты безусловно хотят жить в демократии; уровнем демократических свобод в Германии удовлетворены 62%, не удовлетворены 12%, тогда как в России – 17 и 29% соответственно.-