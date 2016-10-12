Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: От редакции: Срочно в Турцию

Министры энергетики Турции и России подписали в понедельник межправительственное соглашение о возобновлении строительства газопровода «Турецкий поток». Это пока политическая декларация, фактический старт проекту будет дан после подписания договора непосредственно между «Газпромом» и турецкой Botas. Строительство может обойтись России в $25 млрд.

Стремительная реанимация проекта после его стремительного замораживания в ноябре 2015 г. выглядит успехом российской дипломатии и угрозой Украине, которая может лишиться части получаемых за транзит российского газа в Европу $2 млрд – на долю поставок в Турцию приходится почти четверть от нынешних 60 млрд куб. м транзита. Но с экономической точки зрения договор выглядит неоднозначными: по сути, чтобы продавать Турции примерно те же объемы газа, что и прежде, России придется потратить огромные средства на прокладку нового газопровода (частично будет использована ранее также бесцельно построенная инфраструктура так и не реализованного «Южного потока» – на него было потрачено $17 млрд) и дополнительно сделать Турции скидку на газ. Перспективы появления второй нитки в страны Южной Европы неочевидны, для ее загрузки нужны новые газопроводы с европейской стороны, строительство которых пока не предвидится, отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Шансы ввести в строй вторую нитку невелики, согласны аналитики Citi.

Но проекты газопроводов «Газпрома» никогда не стоит рассматривать как исключительно экономические. Планы обхода территории Украины, очевидно, актуализировались в связи с новым расстройством отношений между Россией и Западом.

«Турецкий поток» только часть плана «Газпрома» по обходу Украины. Куда более значимые объемы газа – 55 млрд куб. м – должен взять на себя «Северный поток – 2» (две новые нитки обойдутся, по оценке «Газпрома», в 9,9 млрд евро). Проект движется медленнее, чем хотелось бы «Газпрому»: на прошлой неделе компания планировала заявить о достижении договоренностей с партнерами о создании консорциума, но из-за возражений польского антимонопольного регулятора создание оператора не состоялось. Представители Европейской народной партии подняли в Европарламенте вопрос о введении санкций в отношении «Северного потока – 2». Угроза вполне реальна, считает Корчемкин, если это будут санкции в виде запрета на продажу услуг по строительству подводных газопроводов, – все потенциальные подрядчики являются европейскими компаниями.

Полностью исключить возможность появления политических препятствий невозможно, согласен Алексей Гривач из Фонда национальной энергобезопасности, но с учетом высокой степени взаимозависимости России и Европы в области энергетики это будет выстрелом в ногу.

«Газпром» крайне ограничен во времени. Сроки действия нынешнего соглашения с Украиной истекают 31 декабря 2019 г., но, чтобы успеть построить альтернативные пути доставки газа в Европу, нужно начинать уже летом 2017 г., считают аналитики Citi (российская сторона предполагает, что начало строительства «Турецкого потока» придется на начало 2018 г.).

Очевидно, Россия не хочет заключать новое соглашение с Украиной, но сроки могут заставить.