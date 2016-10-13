Проблемы Samsung как типичные проблемы продавца

История со взрывоопасным смартфоном Samsung Galaxy Note 7 беспрецедентна для рынка мобильных телефонов. Прекращение производства и продаж, отзыв устройства из-за угрозы жизни и здоровью покупателей (батареи Note 7 горят и даже взрываются от перегрева) – такого никогда не было. Миллиарды долларов Samsung и его инвесторы уже потеряли, а оценить масштабы имиджевого ущерба сейчас просто невозможно.

Объяснения произошедшему тоже пока нет – если не считать, конечно, конспирологических теорий про акт саботажа неслыханного масштаба. Но в целом пожароопасные батарейки вышли на сцену как раз тогда, когда для Samsung и других производителей смартфонов мир сильно изменился. Во II квартале 2016 г. мировой рост продаж этих устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 4,3% (наиболее актуальные данные Gartner). В апреле – июне 2015 г. рост год к году составлял 13,5%, а, например, за тот же период 2013 г. – 31,6%. Человечество насытилось смартфонами, заставить рядового потребителя менять трубку раз в месяц и покупать по пять аппаратов сразу невозможно, а продажи наращивать нужно. Один из способов – чуть раньше осенней премьеры флагманского iPhone от главного конкурента, Apple, выпустить свою модель. Может быть, даже сыроватую и не доведенную до совершенства. Кто ж предполагал, что вместо смартфона получится зажигалка.

Так что, скорее всего, Samsung Galaxy Note 7 постигли проблемы, ранее присущие тому, что в СССР строилось, открывалось и запускалось к годовщинам-юбилеям и партийным съездам. Но сила бренда производителя, интернет и неординарность происходящего с Galaxy Note 7 моментально вывели проблемы компании на мировой уровень.

Страсти вокруг смартфона разгораются одновременно со скандалом вокруг американского банка Wells Fargo, открывшего клиентам без их ведома 2 млн счетов. 30 счетов в одном и том же банке нормальному человеку не нужно – но руководству банка был нужен прирост клиентской базы. Samsung и Wells Fargo – совсем разные компании, но проблемы у них в целом схожи. И, как оказалось, стратегия непродуманного (но в первом приближении быстрого) их решения в целом тоже. Но Wells Fargo чуть легче, по крайней мере потому, что липовые счета не горят в прямом смысле слова.

Корень неприятностей в обоих случаях один и тот же – желание добиться роста там, где причин и предпосылок для него нет и придумать их сложно. Потому что в какой-то момент клиенты оказываются просто не в силах потреблять столько, сколько хотят продавцы товаров и услуг. Фантомные счета, sim-карты сотовых операторов, выданные непонятно кем непонятно кому по документам ничего не подозревающих абонентов, моторы с подкрученными счетчиками расхода топлива будут появляться вновь и вновь – немногие могут смириться с тем, что прежнего роста больше не будет и что-то надо делать совсем по-другому. Но у производителей телефонов в этом плане перспектив больше – воспоминания о том, что смартфоны воспринимались как чудо и разлетались как горячие пирожки, еще слишком свежи.