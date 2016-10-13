Новая спортивная вертикаль

Статья опубликована в № 4181 от 13.10.2016 под заголовком: От редакции: Борьба в партере

Предстоящие изменения в государственном управлении спортом ярко отражают нынешнюю бюрократическую логику и кадровую политику. Во вторник Владимир Путин на форуме «Спортивная Россия» заявил, что отечественный спорт ждут преобразования. Одним из первых шагов будет появление в правительстве профильного вице-премьера, курирующего спорт, туризм и Агентство по делам молодежи.

Кадровые назначения и масштаб аппаратной реорганизации пока не известны, но новый пост, вероятно, вполне может достаться нынешнему министру спорта Виталию Мутко. Мутко – классический пример современного высокопоставленного чиновника, который не пострадал из-за серии неудач и скандалов в порученной ему сфере, отмечает политолог Николай Петров. За время его руководства российским спортом случился провал на зимней Олимпиаде в Ванкувере 2010 г., серия неудачных выступлений футбольной сборной. Успех зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. и неплохой результат в Рио-де-Жанейро во многом дискредитированы недавним допинговым скандалом, в ходе которого Министерство спорта и лично Мутко обвиняли в создании государственной системы применения допинга, что нанесло значительный урон имиджу России. Успех футболистов на предстоящем в 2018 г. чемпионате мира по футболу, который считается личным проектом президента, выглядит нереальным.

Нереальна и отставка министра – в других странах логичное в такой ситуации решение. В России его можно только повысить.

У нас чиновника, упоминавшегося в громком скандале, стараются заменить, выдержав необходимый перерыв, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, отмечает политолог Екатерина Шульман.

Тем более нельзя просто увольнять Мутко сегодня, когда он вместе со всей страной противостоит враждебному Западу! Его назначение вице-премьером внутрироссийская аудитория поймет как продолжение линии «своих не бросаем». Ну а западным спортивным ассоциациям можно будет подавать это как решение российских проблем с администрированием допинга (не случайно Путин во вторник заявил о необходимости поддерживать «чистых» спортсменов).

Многое будет зависеть от полномочий и аппаратного веса нового вице-премьера, считает политолог Евгений Минченко. Расформирование Минспорта и появление на руководящих постах агентств по делам спорта, молодежи и туризма людей, не связанных с нынешним министром, будет означать поражение Мутко. Если же люди из его окружения сохранят посты, то борьба под ковром продолжится.

В среду Мутко заявил, что Россия стала великой спортивной страной, а Минспорта получит дополнительные полномочия.