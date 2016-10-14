Главная функция выборов

Очередная избирательная кампания отгрохотала, посчитаны раны и товарищи, выборные должности замещены. И в повестке дня снова вопрос: какие выборы нужны обществу?

Самый тревожный сигнал последних выборов – существенное падение явки избирателей. Ледяное дыхание кризиса заставило многих перейти в режим выживания. А дальше реакция такая: «Да идите вы со своими выборами, не хотим мы в этом участвовать, все бесполезно, голосуй – не голосуй, а результат – вот он». Растущее разочарование очень опасно. Граждане не рассматривают выборный механизм как способ решения своих проблем, выборы не снимают социального напряжения и не разрешают противоречий. Люди не воспринимают выборы как способ формирования власти, определения будущего страны. Выборный механизм можно отладить до идеального состояния – партии будут как шелковые, все работать будет как часы. Но если он не будет интересен гражданам, государство не будет устойчивым.

Конституция России не содержит жесткого определения избирательной системы и оставляет законодателю право настройки избирательного механизма. За прошедшие годы «настройщики» так закрутили регулировочные гайки, что результат на выходе избирательной машины слабо зависит от действий избирателей на входе. Надо менять регулировки, пока у избирателя не возникло желание разнести эту машину.

Наши требования к избирательной системе просты: доверие граждан к избранным органам власти, в том числе признание их легитимности; отбор и продвижение по властной пирамиде лидеров созидания и отсев лидеров разрушения; гарантии честной и свободной политической конкуренции. Однако наши желания наталкиваются на стремление вчерашних победителей гарантированно остаться у власти и сегодня, и завтра, и далее всегда. Так что реформа избирательной системы не будет ни легкой, ни быстрой.

Проблема честности

Принципиальная задача – проведение выборов, результатам которых доверяет подавляющее большинство избирателей. Нечестные выборы уничтожают авторитет власти быстрее любой оппозиционной пропаганды и толкают страну к революционным сценариям. Невозможность провести выборы, признаваемые честными большинством политических игроков, – национальный позор и громадный риск крушения политической системы.

Восстановление доверия избирателей требует серьезной реформы системы избирательных комиссий и принципов их деятельности. Основными действующими лицами должны стать партии, из формирования комиссий следует полностью исключить глав исполнительной власти и в основном режиме – представительные органы власти. В выборах участвуют общественные институты – партии, а не власти. Честный принцип формирования избиркомов прост: одна партия – один член избиркома, участвуют партии, имеющие лучшие результаты по количеству голосов, набранных всеми партийными кандидатами на последних выборах соответствующего уровня. В случае недостатка партийных кандидатов прочие члены комиссии избираются представительным органом из числа кандидатов, предлагаемых новыми партиями, общественными организациями. Никакой административной избирательной вертикали, все комиссии действуют независимо, подчиняясь единому избирательному законодательству. Если что не так, то их поправит суд, а не вышестоящий начальник.

Второе направление – снятие искусственных барьеров и ограничений, искажающих картину волеизъявления избирателей. Избирательные комиссии фильтруют кандидатов, лишая их регистрации за формальные нарушения в подготовке документов. Выборы – это не конкурс чистописания. Только заведомые подлоги и фальсификации, злостное уклонение от предоставления документов – повод для обращения в суд, все остальное – предмет доброжелательной работы с кандидатом по внесению исправлений или информированию избирателей о недостатках.

Методы отсечения маргинальных кандидатов известны: каждая зарегистрированная партия имеет право выдвинуть своего кандидата, для независимых кандидатов предусматривается сбор подписей либо внесение избирательного залога.

Зачем два бюллетеня?

В Санкт-Петербурге одновременно проходили выборы в законодательное собрание. Избиратели получили четыре бюллетеня, и это очень тяжело для граждан. Особенно петербургские выборы – один бюллетень за реального кандидата в округе, а второй – за виртуального, который собирает голоса за партийный список. Я человеку с высшим гуманитарным образованием и кандидатской степенью несколько минут объяснял, что это означает и как это работает, а каково пенсионерам – многие вообще не понимают, что надо делать.

А ответ простой. В Германии сразу после войны избирали парламент, у них тоже была половина по спискам, половина – по округам. Голосование шло только в округах. Вы голосуете за конкретного человека, а у него партийный значок. Сколько голосов он набрал, то и пошло в партийную кассу в качестве голосов за партийный список. Зачем вам второй бюллетень? Он абсолютно избыточен! Результат – упрощение счета, работы избирательных комиссий. В игре остаются только реальные партии, которые могут выставить достойных людей в округах. Это отсекает партии-однодневки и партии одного актера. Возрастает ценность кандидата в округе, требуется строить реальную партию и искать лидеров в регионах. Сильно упрощается система голосования для избирателей, так как исчезает самый длинный партийный бюллетень.

Два тура, и не меньше

Новое в прошедшей избирательной кампании – «хорошо забытые старые» выборы в одномандатных округах. Как и предсказывалось многими, партия большинства собрала внушительный урожай – 203 из 225 разыгранных мандатов. Часть либеральных экспертов выступала по этой причине против возвращения мажоритарной системы. Выборы в округах – это правильное решение, о чем написано ниже. Если вы используете мажоритарную систему, то нужен второй тур голосования. В первом туре ведущую позицию всегда занимает самый известный кандидат. Избиратели определяются по принципу: за лидера, не за лидера. Голоса «не за лидера» распределяются между многими кандидатами. А во втором туре, куда выходят двое, очень часто второй номер консолидирует голоса недовольных граждан. Если посмотрим на петербургские результаты выборов в Госдуму, то у нас ни в одном округе кандидат даже не приблизился к 50%, для победы хватало четверти голосов. Это означает, что по всем округам проходили бы вторые туры. И вот здесь была бы действительно серьезная борьба, и еще неизвестно, кто бы победил.

Голосование в два тура позволяет точнее определить предпочтения избирателей. Вторые туры приучают кандидатов и избирателей к поиску компромисса и созданию коалиций. В России еще довольно долго самыми популярными идеями будут левая и националистическая. А правые силы, либеральные партии всегда будут сильны личностями, а это означает округа, это означает – надо лично выходить и выигрывать.

Ложные цели демократических сил

Порог явки. Осуществление избирательного права гражданина не может ставиться в зависимость от нежелания другого гражданина пользоваться своим правом. Человек не пришел на выборы – его устраивает любой результат. Избирательные тупики (недостаточная явка избирателей) приводят к отсутствию легитимной власти, что гораздо опаснее недостаточного представительства. Легализация борьбы за неявку на выборы в качестве политического инструмента ведет к дискредитации института выборов.

Графа «против всех». Она предполагает, что власть обязана поставить обществу политический товар в виде приемлемых кандидатов. Выдвижение кандидатов – общественное дело. Не устраивают кандидаты – выдвигайте других и боритесь за их избрание, не видите никого достойного – выдвигайтесь сами. Вам никто не обязан сделать красиво на выборах. Демонстрировать недовольство некому – в момент выборов власти нет, она формируется заново. Голосование «против всех» – это уход от ответственности, лунка в песке для «интеллигентного страуса». Графа «против всех» не может иметь последствий для выборов, это избирательный тупик (отсутствие власти) с неизвестным исходом.

Достаточно задать простой вопрос: кто, как долго и на каких основаниях будет отправлять власть в случае отсутствия результатов выборов по этим двум причинам?

Только мажоритарная

Партии упорядочивают и стабилизируют политическое пространство. Но пропорциональная система в современных условиях развитого телевидения не способствует созданию укорененных в регионах политических партий. Харизматический лидер, имеющий доступ к телевизору, на деньги олигархической структуры в качестве паровоза протаскивает в парламент вагоны партийного списка с партийными бюрократами, спонсорами, «авторитетами» и случайными людьми. Пропорциональная система демонстрирует неустойчивость к прорыву безответственных популистов на волне недовольства и усталости избирателей. Застойная авторитарная политическая культура российских партий, предлагающих одни и те же идеи и одних и тех же лидеров в течение двадцати с лишним лет, – прекрасная почва для радикальных авторитарных подходов. Из года в год избиратель видит в бюллетене один список партий, и у него возникает чувство полной бессмысленности выборов. Несколько избирательных циклов на основе пропорциональной системы привели к уничтожению личностного начала в депутатском корпусе.

Сегодня в России следует взять курс на построение мажоритарной избирательной системы. Политическая система должна стимулировать создание вертикально-интегрированных партий с развитой кадровой базой в регионах и муниципалитетах. Цель – обеспечение единства политического пространства и политического (а не административного) руководства властями региона.

Мажоритарная система способствует децентрализации политической жизни и развитию инициативы по всей стране. Она требует от партий кадровой работы на местах для поиска достойных кандидатов. Выборы в округе дают «систему двух ключей» – избиратель голосует за кандидата, качество которого гарантирует партия. Восстанавливается персональная связь «избиратель – депутат», кандидат интересуется мнением избирателя, а не только партийного начальства. Необходимость всем, даже партийным лидерам, проходить сквозь сито персональных выборов сильно способствует кадровому обновлению партий. Она устойчивее по отношению к манипуляциям при подсчете голосов.

Основное возражение против мажоритарной системы – тенденция к возникновению двухпартийной системы и выдавливание малых партий. Если нам удастся переход к двухпартийной системе от существующей «полуторапартийной», то это следует признать несомненным прогрессом.

Вопрос выживания системы

Конкурентные, «нефильтрованные» выборы губернаторов, членов Совета Федерации, мэров, депутатов разных уровней по мажоритарным округам быстро выявят настоящих лидеров, а избиратели научатся отличать лидеров созидания от лидеров разрушения. Иначе мы будем постоянно испытывать кадровый дефицит первых лиц, способных эффективно руководить, от села до всей страны. Назначения решают тактическую задачу обеспечения лояльности, но уничтожают стратегическую перспективу выживания политической системы.

Автор – президент фонда «Республика», член Комитета гражданских инициатив