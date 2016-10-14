300 грамм хлеба внезапно стали блокадными

Новость о том, что в Петербурге на случай войны утверждена норма в 300 г хлеба в день на человека, на этой неделе облетела онлайн-СМИ, социальные сети и пошла, что называется, в народ. Про 300 г хлеба говорят все, новость обсуждают незнакомые люди в метро, поделилась впечатлениями коллега – опять же в соцсети, чем вызвала очередной раунд обсуждений и перепостов.

Уже не важно, что петербургское ГУП «Продовольственный фонд», в одночасье ставшее ньюсмейкером, из года в год закупает зерно на случай чрезвычайных ситуаций и его запасы неизменны – около 70 000 т пшеницы и ржи. Слово «война», которое и так витает в воздухе, обнулило все детали и подробности, а выражение «продовольственные нормативы» добавило страстей. Даже намек на такую возможность – крайне болезненная тема для города, где практически все помнят про 125 блокадных граммов, а из зачерствевшего хлеба, чтобы не выкидывать, сушат сухари.

У эмоциональных сообщений больше шансов стать вирусными. Плохими новостями люди делятся чаще и охотнее, чем хорошими. Вступает в действие «вирусный редактор» интернета – коллективный разум, который выбирает новость, а потом дополняет и модифицирует ее сообразно собственному представлению о значимости. В отличие от живого редактора он не потребует перепроверить, уточнить, позвонить или написать запрос, например, в «Продовольственный фонд». В итоге количество информации – негативной, пугающей, эмоциональной и часто непроверенной – растет как снежный ком. А в самую шокирующую новость, которую повторили сразу несколько источников, как-то проще поверить, порог критического отношения снижается.

Такая ситуация благоприятна для политиков независимо от континента, ведь испуганными людьми легче управлять. С точки зрения экономики это следствие того, что бизнес-модель традиционных СМИ постепенно разрушается, а новой – для социальных сетей – не существует. «Количество производителей контента будет быстро уменьшаться», – предупреждает Матиас Депфнер, гендиректор издательского дома Axel Springer. Монополия сетей на распространение, по его словам, будет подпитываться в основном за счет пользовательского контента или рекламных материалов, это будет мешанина слухов и фактов, довольно травматичный информационный или пропагандистский сценарий.

Новость про 300 г хлеба можно было написать и пять лет назад, но вряд ли она стала бы вирусной. Дело не в развитии соцсетей – тревожность в обществе была ниже. Хотя качественных – проверенных и объективных – новостей и вправду становится меньше. Как хлеба во время войны.