Кризис туризму не мешает

Тенденции глобализации оказываются сильнее политических шоков и даже экономического замедления большинства развитых стран. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга туристической конкурентоспособности (The Travel & Tourism Competitiveness Report), публикуемого раз в два года Всемирным экономическим форумом.

Количество туристических поездок в 2014 г., по данным Всемирной туристической организации ООН, достигло рекордных 1,14 млрд, это на 51 млн больше, чем в 2013 г. По подсчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям, размер туристического сектора достиг 9,5% мирового ВВП ($7 трлн в абсолютных цифрах), на него приходится 5,4% мирового экспорта. Туристическая сфера служит драйвером роста экономики (4% в 2014 г.) и создает рабочие места (266 млн в 2014 г.) – на туризм приходится каждое 11-е рабочее место в мире, а к 2022 г. будет приходиться каждое 10-е.

Авторы рейтинга учитывали 14 факторов, среди которых благоприятная деловая среда, безопасность, дорожная и авиационная инфраструктура, природные и культурные ресурсы, уровень цен и жесткость визовых правил. В рейтинге участвовала 141 страна. В первой пятерке Испания, Франция, Германия, США и Великобритания. Италия на 8-м месте, Греция на 31-м, Турция на 44-м. Среди постсоветских стран лучше всех дела обстоят у Эстонии – 38-е место. Замыкают рейтинг Ангола, Гвинея и Чад.

По сравнению с предыдущим рейтингом Россия поднялась на 18 позиций, заняв 45-е место между Турцией и Барбадосом. По данным ООН, Россия в 2015 г. приняла 31,6 млн иностранных туристов, на 6,2% больше, чем в 2014 г. Фактором, повышающим конкурентоспособность России, оказывается выгодное соотношение культурных ресурсов и цен. Главный недостаток – недостаточное внимание государства к развитию въездного туризма. Это касается жестких условий получения визы (120-е место), забюрократизированности, плохой дорожной и авиационной инфраструктуры и низкого уровня безопасности (126-е место).

Примеры восстановления турпотока после периодов политической нестабильности в Таиланде (2008–2009), Египте (2011–2013), на Украине (2004–2005, 2008–2009) говорят о том, что эта сфера крайне гибкая, зависимая от эффективного пиара и предприимчивости властей больше, чем от общеэкономической конъюнктуры. Скажем, по итогам первой половины 2016 г. турпоток из России в Турцию упал в 8 раз. Но решили мы помириться с Турцией – и за два месяца его «полностью восстановили» (по словам сопредседателя российско-турецкой межправительственной комиссии Александра Новака).