Институты демократии больше не нужны

Влияние крымской эйфории на отношение россиян к гражданским госинститутам исчерпано: уровень доверия к правительству, парламенту и даже церкви, замеренный «Левада-центром» в конце сентября, опустился на уровень докрымского периода или ниже. Доверие снизилось даже к президенту и армии, хотя и не так значительно: живя в осажденной крепости, верить можно только в силу.

В отличие от уровня одобрения деятельности тех или иных государственных и общественных институтов уровень доверия – категория менее рациональная и более эмоциональная, объясняет замдиректора «Левады» Алексей Гражданкин. Говоря об одобрении, люди сообщают, насколько, по их мнению, текущая политика президента, правительства и проч. оптимальна в конкретной ситуации. Уровень доверия обычно несколько ниже уровня одобрения (для сравнения: по данным сентябрьских исследований «Левады», доверяют президенту 74%, одобряют его деятельность – 82%, в течение года потеря в уровне одобрения – 2%, а, например, у государственного ВЦИОМа за тот же период уровень одобрения президента снизился на 8%). Итого президенту доверяет сейчас три четверти россиян, армии – трое из пяти, чуть меньше половины – органам госбезопасности и церкви. Примерно четверть опрошенных считают, что доверия заслуживает правительство, полиция и Госдума, только 15% – банки, 12% – политические партии.

Общее падение уровней доверия и одобрения ожидаемо, вопрос был в сроках годности крымского эффекта. Доверие к армии и президенту в 2015 г. поддержано участием группировки российских ВКС в сирийском конфликте, но и его хватило ненадолго.

Великодержавная анестезия проходит, возвращая людей в реальность, к накопившимся за эти два года проблемам – росту цен, падению доходов, неизбежной бюджетной экономии на образовании и медицине.

Это дополняется ощущением, что против страны ополчилось полмира, – какие уж тут демократические гражданские институты, что толку от партий, судов и СМИ, когда заокеанские ястребы уже расправляют крылья для атаки на наши мирные многоэтажки. Такой расклад заметно упрощает оформление новой версии общественного договора, где в обмен на окончательный отказ от гражданских свобод и выхолащивание институтов государство готово предложить гражданам ощущение сравнительной безопасности – опрос «Левады» подсказывает, что общество такое предложение, по-видимому, устраивает.

Но даже и нынешний уровень доверия нестабилен и в отсутствие сильных эмоций имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Единственный локомотив, который может выдернуть все рейтинги наверх, – доверие к президенту, говорит Гражданкин, остальные подтягиваются вверх по инерции. С другой стороны, зачем инвестировать в эмоциональное доверие, когда рациональное одобрение все еще высоко? Все, что с нами делают, можно делать и не по любви.