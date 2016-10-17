«Военторг» не нужен

Россия намерена учесть опыт недавних военных кампаний и упростить проведение спецопераций регулярными армейскими частями, адаптируя действующее законодательство к условиям чрезвычайщины. В пятницу правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о воинской службе, который легализует краткосрочные контракты для военных, выполняющих особые задачи в стране и за ее пределами, и распространяет на них все права участников спецопераций.

Согласно предложениям Минобороны военные профессионалы и военнослужащие срочной службы смогут заключать краткосрочные (от полугода до года) контракты для выполнения конкретных боевых задач, а не связывая себя длительными обязательствами (сейчас контракт заключается на три года) с государством. Новые правила будут распространяться на прохождение военной службы при чрезвычайных обстоятельствах, к которым закон относит ликвидацию последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного порядка, участие в деятельности по поддержанию и восстановлению мира либо пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также при «иных чрезвычайных ситуациях».

Военные объясняют необходимость поправок в закон трудностями при формировании экипажей для дальних морских походов и нехваткой отдельных специалистов, выявившейся в ходе боевых действий в Сирии.

Но главное не в этом: последние кампании и гибридные войны показали, что многие российские военные готовы рисковать жизнью ради интересов государства, но одновременно требуют от него гарантий в случае гибели, тяжелого ранения или взятия в плен. Они не хотят быть наемниками – «отпускниками» или сотрудниками частных военных компаний, если их семьи рискуют не получить пособий и льгот от государства в случае гибели или инвалидности кормильца.

То, что Россия легализует статус своих бойцов за рубежом, означает, что Кремль и в будущем как минимум не исключает возможности использовать российских военных за границей в операциях повышения собственного престижа. После принятия закона лидерам государства не обязательно будет прикрываться эвфемизмами об «ополченцах» и «военторге», откуда они получают снаряжение и боевую технику. А единичные и претендующие на исключительность обстоятельств новейшие военные кампании легализуются как вполне типические.

Сфера деятельности таких формирований может быть чрезвычайно широкой: Москва может применить бойцов по краткосрочному контракту, например, в случае попытки прорыва исламских радикалов из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан – для экстренного усиления уже существующих российских баз. Возможно и их использование в более отдаленных регионах, например в Ливии, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Другое дело, что сам порядок использования армии для «пресечения международной террористической деятельности» слабо регламентирован – он не требует даже формального согласования с Советом Федерации, отмечает эксперт. Кроме того, возникает опасность, что командование воинских частей будет принуждать солдат и матросов срочной службы заключать в последние месяцы контракты на выполнение чрезвычайных заданий, будь то секретные миссии за рубежом или борьба со стихийными и техногенными катастрофами, – закон позволяет.