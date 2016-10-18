Интерес к непредсказуемости

Выборы на другой стороне Земли тоже могут быть интересны российскому обывателю, особенно если это выборы с непредсказуемым исходом. Согласно октябрьскому опросу фонда «Общественное мнение», больше половины россиян – 55% – знают, что американцы в ноябре будут выбирать президента. Более того, россияне неплохо осведомлены о ходе кампании (про которую говорят, что она идет агрессивно): знают имена двух основных кандидатов, их позицию по отношению к России, в курсе, что у Хиллари Клинтон проблемы со здоровьем, слышали, что кандидаты встречаются на дебатах.

Симпатии россиян на стороне кандидата-республиканца. Если в мае Дональд Трамп производил положительное впечатление на 22% респондентов ФОМа, то в октябре – на 38%. Доля сторонников Клинтон за это время не изменилась – 8%, а вот ее антирейтинг вырос с 45 до 61%.

Интерес отчасти можно объяснить тем, что, по мнению половины респондентов, для России имеет значение, кто именно станет следующим президентом США: 7% думают, что интересам нашей страны больше отвечает победа демократа, 44% – республиканца. Однако и в том и в другом случае одинаковая доля опрошенных – по 35% – считают, что отношения США и России не изменятся.

Но вот кто окажется победителем, непонятно: на победу Клинтон и Трампа ставят примерно по трети опрошенных, оставшиеся не решаются дать прогноз. Неочевидность исхода для россиян – признак того, что ход борьбы освещается российскими СМИ более или менее объективно, несмотря на некоторое смещение акцентов в сторону Трампа, считает политолог Евгений Минченко. После выборов президента Украины в 2004 и 2010 гг., интерес к которым объяснялся близостью двух стран и важностью геополитического выбора украинцев, выборы президента США 2016 г., вероятно, самая значительная для россиян кампания постсоветского периода. Дело и в ее яркости, и в роли России в ее повестке. К тому же оба ключевых кандидата – хорошо знакомые россиянам типажи: Трамп – новейший бизнесмен-самодур, Клинтон – советская партаппаратчица, рассуждает Минченко. Но непредопределенность результата конкретно в этой кампании вряд ли плюс в глазах россиян, считает эксперт: для нашего зрителя это не следствие борьбы разновесных политиков, а результат их огромных антирейтингов. Трудно им там, в Америке, выбрать между двумя худшими вариантами, такой демократии нам не нужно.