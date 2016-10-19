Новые правила бюджета

Падение цены на нефть в 2015 г. изменило правила бюджетного процесса: бюджет 2016 г. вместо трехлетнего стал однолетним. Но к старым правилам пообещали вернуться при первой возможности. Обычно было так: весной верстались проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики и тогда же в рабочем режиме обсуждались правительством, депутатами и экспертами. Летом обсуждали параметры бюджета. Осенью вносили последние корректировки в бюджет и прогноз и отправляли оба документа в Госдуму.

Но в 2016 г. что-то пошло не так. Поправки в однолетний бюджет, которых ждали весной, появились только осенью. Поэтому рост расходов вместо обещанного сокращения вызвал, скажем, недоумение. Конструкция трехлетки и вовсе стала известна только в начале октября.

Минфин весной много говорил об изменении структуры расходной части бюджета. В итоге она не сильно отличается от старой: большая часть расходов – военные и социальные. Остальным траты придется подрезать с 6% в 2017 г. до 11% к 2019 г. Расходы хотели заморозить на уровне 15,8 трлн руб. ежегодно. Мы не можем себе позволить тратить больше, говорил министр финансов Антон Силуанов. Но на деле они чуть подросли – до 16,2 трлн руб.

Прогноз социально-экономического развития правили поручениями правительства, чтобы добиться правильной цифры дефицита – 3,2% ВВП в 2017 г. К прогнозированию и развитию это не имеет отношения, говорит федеральный чиновник, как и бюджет с такими цифрами имеет мало общего с реальностью. Документы вносились в спешке, на обсуждение правительством отведено меньше месяца, еще месяц – на обсуждение в Госдуме, в декабре он должен отправиться на подпись к президенту.

Новым правилом 2016 г. стал режим нарушенной коммуникации: бюджетные предложения разрабатывались внутри Минфина и если и обсуждались, то очень кулуарно. Новой традицией Минфина стало приносить материалы по бюджету прямо на совещание, а не вносить заранее, как требует процедура, и собирать розданные бумаги по итогам – а то вдруг попадут в чужие руки! В итоге многие идеи министерства (о них узнавали в основном из СМИ) остались за пределами трехлетки из-за того, что их недостаточно подробно обсудили. Например, в новом бюджете не будет «бюджетного правила» – против него и его переходных положений высказались и Минэкономразвития, и Счетная палата, и депутаты, и эксперты. Такая же судьба у предложений по обелению серого сектора и введению акцизов на сахар. А предложения Минфина о повышении налогов, которые звучали на сентябрьских совещаниях в правительстве, отрицаются теперь самим министерством.

Надо просто утвердить бюджет, переделывать его никто не будет, объясняет новые правила чиновник финансово-экономического блока: по-нормальному сделаем в 2017 г. Никаких оснований для такой спешки и секретности с бюджетом не было, признают чиновники, сами себе создали кризис. Никаких оснований верить, что в 2017 г. ситуация не повторится, тоже нет.