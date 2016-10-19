Новая Нормандия

Сегодняшняя встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине – хороший знак того, что прагматике все еще есть место в российской внешней политике. Переговоры первых лиц в Берлине будут первой встречей такого уровня за последний год, до этого стороны делегировали на переговоры министров иностранных дел. Нынешняя встреча и даже сам формат еще недавно были под угрозой: в августе 2016 г. после задержания сотрудниками ФСБ якобы украинских диверсантов в Крыму Владимир Путин назвал дальнейшую работу «четверки» «бессмысленной». Встречи с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом на полях сентябрьского саммита G20 не состоялись. Неделю назад на фоне обострения противоречий по сирийскому вопросу был отменен визит Путина в Париж. И всего за сутки до начала переговоров в Берлине пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что шансы на встречу «совсем невелики».

Не исключено, что внезапное решение все-таки поехать в Берлин было просчитанным ходом. В Кремле, похоже, осознали, что резкое обострение отношений с Западом сейчас будет малопродуктивно и, кроме того, не произведет ожидаемого впечатления на Европу, считает политолог Алексей Макаркин. Москва понимает, что одновременное ухудшение отношений с США и Европой невыгодно по экономическим и политическим соображениям, и решила смягчить отношения с Европой, считает директор центра европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Путину важно, что его принимают и выслушивают первые лица европейской политики. Кроме того, отказ от диалога не принес бы существенных внутриполитических плюсов.

Повестка дня встречи не определена: предполагается, что стороны дежурно рассмотрят реализацию минских соглашений, но этим разговор, вероятно, не ограничится. Обстановка в Донбассе в последние дни обострилась, и переговоры, пусть даже и без серьезных прорывов, выглядят привлекательной альтернативой эскалации военных действий. Россия надеется, что Берлин окажет на Киев влияние, чтобы смягчить его позицию, считает Бордачев.

Песков опроверг возможность обсуждения в Берлине сирийской ситуации, но, возможно, Олланд и Меркель все же воспользуются случаем. Во вторник, спустя несколько часов после обнародования решения Путина поехать в Берлин, министр обороны Сергей Шойгу заявил о прекращении ударов российской авиации в районе Алеппо. Наступление иракской армии и курдских отрядов на Мосул может выдавить боевиков запрещенного ИГ на территорию Сирии, обострив проблемы Башара Асада, которого поддерживает Москва. Год назад Россия начинала операцию в Сирии, чтобы в том числе отвлечь внимание от Донбасса. Сейчас переговоры в Берлине могут перенести фокус внимания с Ближнего Востока на Донбасс.