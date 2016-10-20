Сама себе «Роснефть»

На прошлой неделе «Роснефть» (иногда представляющаяся госкомпанией, иногда нет) без аукциона купила контрольный пакет другой госкомпании – «Башнефти», а до конца года, вероятно, купит и пакет своих акций (19,5%). Все нормально, деньги есть, подтвердил президент Владимир Путин. Проверено – $22 млрд на счетах, хватит на все.

Госкапитализм тут строить никто не собирается, покупка собственных акций – промежуточный шаг: очень уж правительству деньги нужны. «Роснефть» потом перепродаст пакет настоящим инвесторам частями и даже заработает, разъяснил президент скептикам. А про «Башнефть» рассказал еще раньше: неприлично много денег предложили – правительство и соблазнилось. Сам, говорит, удивился.

Руководителя «Роснефти» Игоря Сечина любят ругать за нерыночное, армейское управление компанией, но в этой истории в ловкости ему не откажешь. Сначала «Роснефть» активно росла вширь, потом вовремя продала часть запасов и будущей добычи, сохранив контроль в проектах (и в 2015–2016 гг. получила примерно $20 млрд), а теперь на эти деньги как бы и правительство спасает, и продолжает расти, и станет чуть менее подконтрольна государству, и на перепродаже своих акций профессионально заработает, когда вырастет нефть.

Ну нет больше в России инвесторов, которые могут так щедро заплатить за «Башнефть». И государство, по всем признакам, все равно не сможет продать пакет самой «Роснефти» так, как она того заслуживает. Вот и приходится Игорю Ивановичу проявлять инициативу самому. Ну или через «Роснефтегаз».

Хотя опосредованно правительство все-таки помогло. За 10 лет вклад госкомпаний в ВВП России удвоился и в 2015 г. составил 70%. Если последовательно убивать рынок, а потом – как некстати – нарваться на международные санкции, придется занимать самим у себя и продавать самим себе и самим с собой как-то договариваться и крутиться.

В общем, все отлично: и бюджет заработал, и «Роснефть». Главное, чтобы люди, которые еще в 2014 г. считали, что «Башнефть» после национализации в конце концов окажется у «Роснефти», угадали совершенно случайно. Главное, чтобы не оказались правы миноритарии «Башнефти», которые вместо оферты ждут чего-то другого, например заявления в духе «это все наши деньги».

И с выкупом своих акций отличная схема, главное – чтобы не вышло так: о продаже пакета с премией в скором времени все равно договорится не «Роснефть», а президент Владимир Путин с условной Японией за уступки по каким-нибудь другим важным вопросам, фантазирует один юрист. Тогда получилось бы, что именно государство поможет «Роснефти» заработать на собственных акциях (хотя мог бы и бюджет) и отбить высокую цену «Башнефти», хотя формально эта цена была главной причиной сделки.

Ничего необычного для России в этой истории нет, просто очень творческий подход к решению задач в непростые времена. Государству нужно только заранее подумать о том, как действовать, если в какой-то момент придется остаться со спасительницей «Роснефтью» один на один, а лучшие времена так и не наступят.