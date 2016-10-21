Верность слову

Почему депутаты-единороссы не отказались от «золотых парашютов» и почему мы этому не удивлены

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты «Единой России», похоже, решили не отказываться от «золотых парашютов», которые были им предложены за неожиданное сокращение срока полномочий. На сенсацию новость не тянет, но хорошо иллюстрирует морально-этические принципы представителей партии власти.

Первая попытка зафиксировать отказ депутатов от компенсации была предпринята одновременно с решением о переносе выборов с декабря 2016 г. на сентябрь, но у тогда еще действующих депутатов идея поддержки не нашла. Волна общественного недовольства вынудила, однако, лидера фракции Владимира Васильева сделать заявление, что партийцы приняли решение «ограничить свою оплату», но не через поправки в закон, а в индивидуальном порядке – каждый напишет в бухгалтерию заявление об отказе. Ни одного заявления в бухгалтерию так и не поступило, выяснил РБК.

Законодательная фиксация отказа от «парашютов» означала бы превращение эффектного предвыборного обещания в обязательство. Судя по тому, как настойчиво разговор сводился к самостоятельному решению экс-депутатов, всерьез такой вариант никто не рассматривал. Как сказала РБК бывший депутат от «Единой России» Мария Максакова, заявления об отказе от положенных зарплат были «популизмом от начала до конца».

Социологи не первый год говорят о цинизме как важнейшей характеристике российского общественно-политического пространства. Предвыборные обещания не преследуют цели добиться благосклонности избирателей, которые исправно голосуют за партию власти, невзирая на обещания или отказы от таковых. Они делают это не из-за высокого доверия (по сентябрьским данным «Левада-центра», правительству и Госдуме доверяет меньше 25% россиян, партиям – 12%) и не из желания влиять на происходящее в стране (по августовским опросам, 87% считают такое влияние невозможным), а в рамках модели, которую глава «Левада-центра» Лев Гудков назвал «приспособлением к неконтролируемой и неуважаемой власти». Заведомо пустые предвыборные обещания сводятся к имитации демократии обеими сторонами. Следовательно, отказ от обещаний, который в условиях реальной вовлеченности общества в политику грозил бы партии потерей доверия, в данном случае не грозит ничем.

По уточненным подсчетам, объем выплат на одного человека составит около 2 млн руб. (первоначально говорилось о 1,6 млн). Общие затраты на компенсации могут составить около 460 млн руб.