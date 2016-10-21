Туннель без света в конце

Россияне привыкли жить в кризис, но как жить, если кризису не видно конца? В отсутствие структурных реформ – т. е. при консервации нынешнего положения – Россию ждут еще 20 тощих лет, она будет все больше смещаться в сторону бедных стран, отставая даже от соседних Белоруссии и Казахстана, следует из базового сценария прогноза развития российской экономики, который подготовило для Минфина Минэкономразвития. Признание государства в длительной неспособности обеспечить миллионам россиян рост доходов и повышение качества жизни может вогнать в депрессию наиболее зависимые от него слои населения, но тех, кто готов рассчитывать на себя, прогноз долгих тощих лет может и простимулировать.

Прогноз Минэкономразвития выглядит даже мрачнее знаменитой фразы Александра Лукашенко «жить будете плохо, но недолго» (цитата по «РИА Новости»). Согласно базовому сценарию прогноза, при сохранении статус-кво рецессия закончится в 2017 г., но рост после завершения кризиса будет медленным (около 2% в год, т. е. ниже мировых темпов). Реальные доходы вернутся к уровню докризисного 2013 года лишь к 2021 г. Трудоспособное население (в расчет приняты и мигранты) сократится к 2035 г. на 5,8% до 64,4 млн человек. Внешнеполитические проблемы затруднят импорт передовых технологий и увеличат технологическое отставание, сдерживая рост производительности труда.

Исторический опыт научил россиян относиться к оптимистическим и пессимистическим прогнозам государства равно скептически и с долей юмора, отмечает директор Института практической психологии НИУ ВШЭ Гули Базарова.

Однако мрачное предсказание длинных тощих лет может повлиять на рост негативных настроений прежде всего среди тех, чьи доходы зависят от государства, – пенсионеров и бюджетников, патерналистские запросы которых усилятся. Одновременно оно вызовет существенный рост стремления к самостоятельности у молодежи, которая сейчас учится в вузах. Они энергичны и готовы создавать более благоприятную среду обитания, настаивает эксперт. Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон возражает: далеко не все молодые специалисты будут востребованы в российской экономике из-за низкого качества госуправления и институтов – бизнес опасается инвестировать в долгосрочные проекты и высокие технологии из-за слабых гарантий собственности. Негативные прогнозы вряд ли повлияют на поведение четверти населения России, занятого в теневой сфере: они при любых раскладах стремятся максимально дистанцироваться от государства.

Плохие ожидания способны еще больше замедлить выход из стагнации, отмечает экономист Наталья Зубаревич. Большая часть населения приспосабливается к кризису, сокращая потребление и, следовательно, темпы выхода из кризиса. По данным проведенного в 2015 г. исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, 66% опрошенных в кризис не искали приработков, экономили или намеревались экономить около 87%.