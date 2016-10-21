От редакции
Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: От редакции: Беспросветный тоннель

Туннель без света в конце

Как меняет жизнь плохой прогноз на 20 лет вперед
  • Павел Аптекарь

Россияне привыкли жить в кризис, но как жить, если кризису не видно конца? В отсутствие структурных реформ – т. е. при консервации нынешнего положения – Россию ждут еще 20 тощих лет, она будет все больше смещаться в сторону бедных стран, отставая даже от соседних Белоруссии и Казахстана, следует из базового сценария прогноза развития российской экономики, который подготовило для Минфина Минэкономразвития. Признание государства в длительной неспособности обеспечить миллионам россиян рост доходов и повышение качества жизни может вогнать в депрессию наиболее зависимые от него слои населения, но тех, кто готов рассчитывать на себя, прогноз долгих тощих лет может и простимулировать.

Прогноз Минэкономразвития выглядит даже мрачнее знаменитой фразы Александра Лукашенко «жить будете плохо, но недолго» (цитата по «РИА Новости»). Согласно базовому сценарию прогноза, при сохранении статус-кво рецессия закончится в 2017 г., но рост после завершения кризиса будет медленным (около 2% в год, т. е. ниже мировых темпов). Реальные доходы вернутся к уровню докризисного 2013 года лишь к 2021 г. Трудоспособное население (в расчет приняты и мигранты) сократится к 2035 г. на 5,8% до 64,4 млн человек. Внешнеполитические проблемы затруднят импорт передовых технологий и увеличат технологическое отставание, сдерживая рост производительности труда.

Исторический опыт научил россиян относиться к оптимистическим и пессимистическим прогнозам государства равно скептически и с долей юмора, отмечает директор Института практической психологии НИУ ВШЭ Гули Базарова.

Россия будет приближаться к бедным странам
Еще 20 лет стагнации прогнозирует Минэкономразвития
Россия будет дрейфовать в сторону бедных стран

Однако мрачное предсказание длинных тощих лет может повлиять на рост негативных настроений прежде всего среди тех, чьи доходы зависят от государства, – пенсионеров и бюджетников, патерналистские запросы которых усилятся. Одновременно оно вызовет существенный рост стремления к самостоятельности у молодежи, которая сейчас учится в вузах. Они энергичны и готовы создавать более благоприятную среду обитания, настаивает эксперт. Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон возражает: далеко не все молодые специалисты будут востребованы в российской экономике из-за низкого качества госуправления и институтов – бизнес опасается инвестировать в долгосрочные проекты и высокие технологии из-за слабых гарантий собственности. Негативные прогнозы вряд ли повлияют на поведение четверти населения России, занятого в теневой сфере: они при любых раскладах стремятся максимально дистанцироваться от государства.

Плохие ожидания способны еще больше замедлить выход из стагнации, отмечает экономист Наталья Зубаревич. Большая часть населения приспосабливается к кризису, сокращая потребление и, следовательно, темпы выхода из кризиса. По данным проведенного в 2015 г. исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, 66% опрошенных в кризис не искали приработков, экономили или намеревались экономить около 87%.

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