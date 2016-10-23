Корона для Карлоса Гона

После поглощения компанией Nissan Motor оказавшейся на грани краха Mitsubishi Motors Сorp. (MMC) президент и гендиректор компаний Nissan и Renault Карлос Гон примеряет третью корону – он возглавил совет директоров MMC.

Гон уже носил три короны – до июня этого года он также возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа». С учетом скандальной отставки гендиректора «АвтоВАЗа» Бу Андерссона весной 2016 г. и состояния, в котором он оставил предприятие после себя, такое совмещение вряд ли можно назвать успешным. Но в случае с MMC все обещает быть иначе.

MMC оказалась на грани банкротства после того, как в апреле этого года выяснилось, что компания подтасовывала показатели экономичности своих микролитражек, продававшихся в Японии. Речь шла о показателях примерно в 624 000 автомобилей, в том числе 468 000 выпущенных Mitsubishi для Nissan (Nissan перестала выпускать микролитражки в 2010 г., передав этот бизнес своему СП с MMC). Предполагаемые штрафы MMC могли превысить $1 млрд, акционеры автопроизводителя – Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corp., Bank of Tokyo-Mitsubishi – отвернулись от своей «дочки», и тут о желании купить контрольный пакет MMC (по японскому законодательству это 34%) заявила Nissan. Заявление было сделано еще в мае, но полгода понадобилось Nissan, чтобы изучить состояние дел. И вот теперь сделка закрыта.

Сделка вызвана не амбициями Гона стать еще крупнее и влиятельнее (совокупные продажи Nissan, Renault, Mitsubishi и Lada будут составлять около 10 млн машин в год, по этому показателю альянс сравняется с лидерами отрасли – Toyota Motor Corp. и Volkswagen Group), но очень выгодной синергией. Получив контроль над ММС, Nissan гарантирует себе стабильное производство микролитражек (40% японского авторынка), расширение позиций в Юго-Восточной Азии (где бренд Mitsubishi очень силен), а разработанные ММС технологии подзаряжаемых гибридов могут стать базовыми для всех брендов альянса, говорят эксперты. Уже в 2017 г. благодаря объединению систем закупок, дистрибуции, разработки и проч. Nissan и Mitsubishi собираются сэкономить около $500 млн, а в дальнейшем синергия обещает приносить еще больше.

В результате скандала с фальсификацией расхода топлива продажи Mitsubishi рухнули. Она впервые с 2009 г. покажет убытки, которые оценила в $2,32 млрд. Часть топ-менеджеров ММС были вынуждены покинуть компанию, хотел оставить свой пост и президент ММС Осаму Масуко. Но Гон убедил его остаться в ранге гендиректора: именно Масуко вернул ММС к прибыльности. Это обещает, что из кризиса ММС выйдет без потрясений, а альянс Renault Nissan станет еще сильнее.