Новые лица защиты

Как правозащитников меняют на лоялистов — теперь и в комиссиях по контролю за колониями

Формирование четвертого состава общественных наблюдательных комиссий (ОНК) за соблюдением прав человека в местах лишения свободы может стать фактически концом этой структуры как института общественного контроля. В конце прошлой недели Общественная палата обнародовала списки новых составов в 42 субъектах. В состав новых ОНК не попали такие известные правозащитники, как Анна Каретникова, Андрей Бабушкин, Любовь Волкова и др. Зато мандат ОНК получил, например, бывший начальник сизо «Бутырка» Дмитрий Комнов, возглавлявший учреждение именно тогда, когда в нем умер аудитор Hermitage Capital Сергей Магницкий.

Общественники сами не подали заявки или подали с нарушениями, объяснил «Коммерсанту» особенности формирования новых ОНК секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. Раньше подход был мягкий, а теперь все соответствует букве закона, вот и результат, считает общественник.

Члены Общественной палаты не могут и не должны глубоко разбираться в правозащитной проблематике, но именно поэтому в случае выбора членов ОНК они должны прислушиваться к мнению правозащитного сообщества, говорит автор закона об ОНК и член рабочей группы в Общественной палате Валерий Борщев. Но к рекомендациям рабочей группы палата не прислушалась, зато выполнила пожелание челябинского ФСИН не допустить в местную ОНК определенных правозащитников, сетует Борщев. Такие кадровые решения уничтожают сам институт ОНК: его суть в том, что общество контролирует систему исполнения наказаний, но теперь получается наоборот, считает Борщев.

Формирование ОНК не в первый раз происходит под давлением со стороны близких к силовикам групп. В 2013 г. ОНК Москвы вместо Борщева выбрала своим председателем главу «Офицеров России» Антона Цветкова, но тогда и правозащитникам удалось провести в комиссию большую группу единомышленников.

Правозащитники постепенно вымываются из всех сфер общественного контроля, их вытесняют лояльные власти назначенцы – что автоматически порождает конфликт интересов. Уполномоченный по правам человека с погонами офицера МВД, глава Общественной палаты из провластного движения, председатели ОНК из начальников колоний – такие кадровые решения ставят под вопрос эффективность работы этих институтов. Последний бастион – Совет по правам человека, который пытается добиться довыборов в ОНК.