Доплата за вредность

Отвергнув многочисленные идеи Минфина о повышении, перераспределении и уточнении налоговой нагрузки, президент Владимир Путин подтвердил свой налоговый мораторий. Точка отсечения – 2019 год. После этого полная налоговая неопределенность. Тасуется колода из нескольких карт – НДС, страховых взносов, НДФЛ, льгот, налогообложения нефтегазового сектора. В какой комбинации они лягут на стол, не ясно, определенным кажется лишь одно: нагрузка будет расти.

О первом повышении после окончания моратория уже объявлено – на 0,8 п. п. до 5,9% будут повышены страховые взносы в ФОМС, общая ставка взносов увеличится до 30,08%. Обычно о таких неприятных решениях, как будущий рост фискальной нагрузки, чиновники не любят признаваться публично. Но сейчас обсуждается бюджет на трехлетку, и шила, как говорится, в мешке не утаишь. Это нельзя называть повышением нагрузки, спорит федеральный чиновник, по закону взносы должны были вырасти до 34% и хотя никто этого не ждал, но никто и не обещал, что сохранится ставка в 30%.

В послании Федеральному собранию в конце 2014 г. Путин обещал не повышать налоговую нагрузку на население и бизнес с 2015 по 2018 г. включительно – это касалось и налогов, и страховых взносов. Но с тех пор обещание нарушалось. Первым пострадал нефтегазовый сектор: нефтяникам придется в этом году дополнительно заплатить примерно 150 млрд руб., «Газпрому» – 100 млрд. В следующие два года они заплатят в совокупности почти 600 млрд руб.

Теперь на очереди вся экономика. Будут расти сильнее, чем ожидалось, ставки акцизов не только на топливо, но и на алкоголь и табачные изделия. Однако наиболее универсальный удар по бизнесу – предложение правительства ограничить возможность уменьшать налогооблагаемую прибыль на прошлые убытки (не более чем на 30%). Минфин не скрывал, что это делается ради бюджета. По расчетам ЦМАКПа для «Ведомостей», такое ограничение увеличило бы в условиях 2015 г. базу налога на прибыль для промышленности на 4%, всего, если экстраполировать эти расчеты на всю экономику, бизнесу пришлось бы доплатить 100 млрд руб. налога. Еще одно предложение в поступившем в Госдуму проекте поправок в Налоговый кодекс – ограничить с 2018 г. освобождение от налога движимого имущества. Льгота будет действовать лишь в тех регионах, которые ее одобрят. В 2015 г. эта льгота сэкономила бизнесу 110,8 млрд руб., говорится в пояснительной записке. Не всегда номинальный рост налоговой ставки увеличивает нагрузку, но ограничение убытков и льгот – самое настоящее ее повышение, констатирует чиновник.

А еще есть платежи, которые официально налогами не признаются. Самый известный пример – «Платон» (сбор за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам), перевозчикам придется заплатить в этом году 20 млрд руб.

Повышая налоги, правительство и Кремль предлагают бизнесу и населению оплатить не стимулирование и развитие экономики, а неэффективность власти. Внезапно выросшие в этом году на 800 млрд руб. расходы на оборону, майские обещания Путина, отсутствие реформ и геополитические амбиции – все это включено в ценник, предъявленный обществу. И эти расходы будут только расти, пока люди будут готовы платить.