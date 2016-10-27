Искаженное эхо

Государство с трудом получает объективную информацию о настроениях граждан из-за огрехов выстроенной им системы коммуникаций с обществом и все чаще полагается на соцопросы для получения обратной связи. Социолог Юрий Каира из орловского филиала РАНХиГС проанализировал сайт госзакупок и обнаружил 489 опросов, заказанных органами власти разного уровня и ведомствами в 2015 г. 98 исследований (20%) оценивали деятельность органов власти и качество госуслуг, 80 (16%) анализировали социально-политическую и социально-экономическую ситуацию, почти столько же (77) касались повседневной жизни – здравоохранения, образования, ЖКХ, благоустройства, 49 (10%) опросов были посвящены коррупции. Этим же темам посвящены и самые дорогие исследования, их начальная цена колебалась от 9 млн до 69 млн руб. По мнению автора, обострение социальных проблем и снижение уровня жизни вызывает дополнительную необходимость в социологических исследованиях, несмотря на секвестр бюджетов всех уровней.

Внимание бюрократии к настроениям общества выросло после волнений из-за монетизации льгот в январе 2005 г., когда протесты не были спрогнозированы спецслужбами и СМИ, полагает политолог Евгений Минченко. Обычные для демократического общества каналы обратной связи – выборы и независимые СМИ – работают в современной России плохо, отсюда интерес к соцопросам. Оценка деятельности госорганов населением входит в число критериев, по которым Кремль оценивает их эффективность, напоминает Минченко. Кроме того, власти анализируют обращения граждан и отзывы в соцсетях, активность общественных объединений.

Вопрос в качестве исследований. Каира указывает, что тема каждого пятого опроса сформулирована неясно, а тему четырех опросов (0,8%) и вовсе не удалось установить даже после детального изучения заявки. Нередки случаи занижения стоимости работ, что подразумевает их плохое качество, говорит социолог Кирилл Титаев. Такие исследования – дорогостоящая профанация. Месяц назад на заседании общественного совета МВД член совета – глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин сообщил, что независимая экспертиза опросов о работе ведомства за 2013–2015 гг. показала, что опросы последних двух лет проведены с нарушениями процедуры и не могут использоваться для оценки деятельности полиции. Они обошлись МВД в 140 млн руб.