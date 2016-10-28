Увидеть Марс и умереть

Спускаемый аппарат «Скиапарелли» разбился при попытке мягкой посадки на Марс. Его спуск на поверхность по программе проекта «Экзомарс» должен был занять около 6 мин, связь с аппаратом прервалась приблизительно за 50 с до посадки, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), которое реализует совместно с «Роскосмосом» проект «Экзомарс». Судя по данным, которые передавал «Скиапарелли», отделение тормозного парашюта и защитных щитов произошло раньше, чем планировалось, что, видимо, и привело к аварии.

Стоимость проекта «Экзомарс» для ЕКА оценивалась примерно в 1,3 млрд евро. «Роскосмос» в 2015 г. планировал потратить на проект немногим менее 800 млн руб.

Истории непосредственного исследования Марса всего чуть более 50 лет, во многом это результат заочного соревнования СССР и США. Эта космическая гонка была, пожалуй, самым полезным следствием холодной войны. Советская космонавтика предпринимала попытки достичь Марса с 1960 г., но первую успешную экспедицию провели американцы – в 1965 г. Mariner 4 прибыл к Марсу и передал 21 снимок его поверхности. Всего же, по данным NASA, из 44 попыток исследовать неприветливую планету успехом закончились лишь 23 (еще три – частичным успехом, как «Экзомарс»). Последняя наша удачная экспедиция датируется 1973 г., а два постсоветских проекта – российский «Марс 96» и российско-китайский «Фобос-грунт» – потерпели неудачу. В первом случае авария произошла еще на старте, во втором не запустились межпланетные двигатели и корабль остался на земной орбите.

Нынешнюю экспедицию в любом случае можно записать в актив России. Посадка «Скиапарелли» была только частью программы «Экзомарс»: на орбите остался спутник TGO, анализирующий атмосферу Марса. Как раз в разработке его научной аппаратуры принимал участие «Роскосмос». Сам же «Скиапарелли» – это тестовый модуль, он должен был отработать технологию посадки на Марс. Если будет найдена причина аварии, то его неудачная посадка может оказаться ценнее десятка удачных. Тем более что программа «Экзомарс» предполагает и вторую часть – высадку на Марс европейского марсохода, и планируется, что именно «Роскосмос» разработает спускаемый аппарат.

В последнее время проекты по исследованию Марса вновь активизировались. Активизация совпала с ростом международной напряженности, но хотелось бы, чтобы Россия запускала ракеты не для уничтожения людей, а для исследования космоса.