Постолимпийский дефицит

Большой спорт остается для государства и крупного бизнеса краткосрочным проектом, средством поддержания национального престижа. Портал sports.ru сообщил в четверг об увольнении в последние месяцы 28 зарубежных тренеров по зимним дисциплинам – на оплату их труда нет средств. Среди потерявших работу – тренер трехкратного чемпиона Сочи-2014 Виктора Ана француз Себастьян Крос, наставники олимпийских чемпионов по бобслею канадец Пьер Людерс и скелетону немец Вилли Шнайдер. Есть, впрочем, и те, чьи результаты работы оставляют желать лучшего: словенец Матьяж Зупан не помог российской сборной сократить отставание в прыжках с трамплина.

Увольнения ряда иностранных специалистов были прогнозируемы, считает заместитель главного редактора портала championat.com Евгений Слюсаренко. Сочи был спецпроектом, для достижения результатов в короткий срок были выделены дополнительные средства, в том числе и на тренеров, теперь расходы должны были снизиться.

Такие крайности – результат особой российской модели финансирования спорта, особенно высших достижений, через государство и круг близких к нему бизнесменов, которые компенсируют расходы вверенных их попечительству спортивных федераций – демонстрируют пресловутую социальную ответственность. В олимпийское межсезонье мобилизационная волна спадает и активность крупного бизнеса в поддержке спорта снижается. Сейчас ситуация усугубляется кризисом: экономить вынуждены и бизнес, и государство. В исправленном проекте федерального бюджета на 2016 г. расходы на финансирование профессионального спорта сокращены на 6,7%, ассигнования на массовый спорт, в том числе на расширение сети спортшкол как фундамента будущих достижений, сокращаются более чем в 1,5 раза.

Увольнение тренеров отражает банкротство нынешней системы финансирования большого спорта, где ключевую роль играют расходы бюджета, госкорпораций и добровольно-принудительные взносы большого бизнеса, отмечает гендиректор sports.ru Дмитрий Навоша. Без нормального рекламного рынка и привлечения через него в спорт, в том числе массовый, средств среднего и даже малого бизнеса Россия обречена на мобилизационную модель спортивного финансирования с ее кратковременными пиками и неизбежными провалами. Между тем до зимней Олимпиады в Пхенчхане осталось менее 1,5 года.