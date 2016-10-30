От редакции: Конкретная бедность

Бюджетные расходы на социальную политику растут ежегодно – но эффективно ли государство тратит эти деньги? Кризис – хорошее время для такого обсуждения, хотя и политически не подходящее для перемен. В пятницу, одновременно с внесением в Госдуму проекта трехлетнего бюджета, Минфин в лице первого замминистра Татьяны Нестеренко снова предложил изменить принцип назначения пособий и других мер социальной поддержки: вместо выплат всем, кто попадает под описание той или иной категории льготников – всем матерям детей до полутора лет, всем ветеранам труда и проч., – назначать их с учетом материального положения, т. е., говоря языком Минфина, с учетом нуждаемости. Главным таким адресным пособием могло бы стать не существующее сейчас пособие по бедности – возможно, с другим, менее травматичным названием.

Такое предложение в правительстве не обсуждается, Нестеренко высказала свою личную точку зрения, отвергла идею введения пособия по бедности куратор социального блока вице-премьер Ольга Голодец.

Основная нагрузка по выплатам ложится на регионы, им же приходится любыми способами добиваться исполнения майских указов президента по повышению зарплат бюджетникам. Но в кризис средств на раздутые в тучные годы обязательства не хватает: чтобы заплатить одним, приходится отказывать другим, оптимизируя систему выплат. Первыми, как правило, под нож идут выплаты семьям с детьми и беременным женщинам. Как подсчитали Владимир Назаров и Олеся Феоктистова из НИФИ Минфина, за последние два года 56 регионов так или иначе пересмотрели (в том числе с использованием критериев нуждаемости) или вовсе отменили 156 разнообразных выплат именно семьям с детьми и беременным.

При этом именно семьи с детьми, по данным Росстата, оказываются наиболее уязвимы: доля домохозяйств с детьми моложе 16 лет в общем массиве малоимущих в 2014 г. составила 63% (из них половина – с двумя и более детьми).

На семейные и материнские пособия приходится 26% всех расходов на выплату пособий и соцпомощь. Почти половина этой суммы – выплаты по материнскому капиталу, а на собственно оплату декретного отпуска и пособия по уходу за ребенком до полутора лет – самые массовые выплаты – приходится только 4,4 и 5,5% от общего бюджета пособий.