Однодневный климат

В связи с переходом к трехлетнему бюджету с 2007 г. российское правительство разрабатывает Основные направления налоговой политики страны (ОННП) на ближайшую перспективу. Появление этого значимого документа было воспринято всеми участниками налоговых отношений с воодушевлением, поскольку предоставило деловым ассоциациям возможность участвовать в обсуждении предстоящих изменений, а компаниям – дополнительные ориентиры для планирования своей деятельности.

Как отмечалось в самом документе, он не относится к нормативным актам, а представляет собой базу для подготовки федеральными органами исполнительной власти изменений в налоговое законодательство. «Такой порядок повышает прозрачность и предсказуемость, что имеет ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения», – утверждалось в Основных направлениях из года в год.

Традиционно проект ОННП публиковался весной и утверждался в итоговой редакции до начала летних отпусков. В этом году без каких-либо объяснений и видимых причин опубликование проекта Основных направлений было перенесено на осень. Причиной такого переноса вряд ли можно считать думские выборы, поскольку работа правительства напрямую от парламента не зависит.

Итак, 5 октября Министерство финансов разместило на своем сайте проект ОННП на 2017–2019 гг., а уже 10 октября прошли парламентские слушания (надо полагать, что за три рабочих дня их участники не только ознакомились с содержанием документа, но и успели сформировать свою позицию по принципиальным вопросам). 15 октября Минфин, не дожидаясь утверждения ОННП в окончательном виде, согласования Минэкономразвития и других ведомств, не проводя оценки регулирующего воздействия, направил проект закона, предусматривающего реализацию мер, предложенных в проекте (!) ОННП, в правительство, которое 20 октября законопроект утвердило и в этот же день внесло в парламент. На следующий день законопроект рассмотрел совет Госдумы, наметив первое чтение на 2 ноября.

Небывалая скорость прохождения законопроекта понятна – он направлен на сбалансированность бюджетов в сложных экономических условиях и должен пройти все стадии законодательного процесса до 1 декабря. Кстати, это тот самый законопроект, который предусматривает в ближайшие два года значительное повышение налоговой нагрузки на бизнес: ограничение учета убытков, ликвидацию федеральной льготы по движимому имуществу, удвоение ставки пени. Создается впечатление, что сначала был разработан законопроект, а уже потом, под него, – Основные направления и план их «презентации» обществу.

Но в этой истории вопросы не к законопроекту, а к предназначению ОННП. Очевидно, что они утрачивают смысл и как предмет дискуссии, и как программный документ, и как основа среднесрочного налогового планирования предпринимательской деятельности, приобретая все более ритуальный, обрядовый характер.

Это не первая досадная осечка, обесценивающая значение ОННП и заставляющая задуматься: летом 2014 г., через несколько дней после утверждения очередных ОННП, в которых ни слова не было про налог с продаж, чиновники всерьез начали обсуждать возможность введения этого налога с нового года. В результате в Налоговом кодексе появился торговый сбор.

Коли так, надо определиться с одним простым вопросом – а нужны ли ОННП, кому нужны и для чего?

Если все же сохранять практику их подготовки, то только с принятием мер, препятствующих выхолащиванию смысла и обеспечивающих «принцип трех П» – предсказуемость, последовательность и постепенность изменений в налоговой сфере. Для этого в Налоговом кодексе (по примеру прямо предусмотренного Конституцией президентского послания) необходимо закрепить, что очередной проект ОННП публикуется до 1 апреля и утверждается до 1 июля текущего года, а принятие законов, увеличивающих налоговую нагрузку или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков, не допускается, если это не было предусмотрено Основными направлениями налоговой политики, внесенными и утвержденными в установленные сроки.

Конечно, действие этой нормы может «приостанавливаться» каждый год, как это происходит с требованием Бюджетного кодекса принимать налоговые законы только на весенней сессии Госдумы. Но это будет уже не закулисная игра, а прямое признание государственными деятелями собственной беспомощности и неспособности даже краткосрочного планирования, ведь о назревающем кризисе всегда известно заранее.

Ставить налогоплательщиков перед фактом – это значит демонстрировать явное неуважение к тем, кто с риском для себя создает те материальные блага, которые потом перераспределяются в виде налогов. Древний как мир и неотменяемый принцип взаимности означает, что рассчитывать на уважение к государственным интересам в таком случае не приходится.

Государству пора бы остепениться и понять, что принадлежащий ему неоспоримый фискальный суверенитет обязывает вести себя в отношениях с подданными солидно и с достоинством, а не суетиться и ловчить. Ведь единожды введенные, пусть даже с «уступкой» в виде отсрочки, налоги остаются надолго, если не навсегда. Отношение к средствам компаний как к инструменту затыкания бюджетных дыр приближает бизнес-горизонт на расстояние одного дня. На круг проценты по государственным займам и отложенное до 2019 г. изменение правил налогообложения намного выгоднее, чем подорванная вера предпринимателей в слово президента, в стабильность и в свое будущее. Так стоит ли перед лицом вечности терять собственное лицо в глазах граждан?

Автор – руководитель аналитической службы «Пепеляев групп»