Экономика контроля

Доля государства в экономике угрожающе велика, в течение ближайших 10 лет ее необходимо сокращать в плановом режиме. Главный внешний оппонент правительства Алексей Кудрин, произнесший эти слова на антимонопольной конференции «Ведомостей», практически обречен регулярно повторять очевидные доводы в пользу разгосударствления российской экономики. Об этом говорят и представители власти, а ФАС месяц назад в своем ежегодном докладе назвала государство главной угрозой конкуренции. С 2005 до 2015 г., по подсчетам ФАС, доля государства и госкомпаний в ВВП выросла в 2 раза, достигнув впечатляющего уровня – 70%, число государственных унитарных предприятий увеличилось за последние три года в 2 раза, объявленная большая приватизация обернулась желанием государства сохранять возможность контроля и участия в управлении в распродаваемых компаниях.

Государство признает важность конкуренции для современной экономики, но на практике ослабление контроля дается ему невероятно тяжело. Причин много: это и глубинное недоверие к чему-то не зависящему от государства (независимость воспринимается как зависимость от кого-то другого), и неуважение к институтам, и сам рентный характер экономики, где государству отводится роль главного распределителя, а экономическим агентам, побеждающим в конкуренции за административный ресурс, только выгодно разрастание государства.

Российское государство – это супермонополия и в этом смысле не так уж важно, 70% экономики она контролирует или 80%, полагает экономист Евгений Гонтмахер. Такой результат не был неизбежным, но развилки мы давно миновали, сейчас система приобрела большую инерционность и какие-то точечные изменения вряд ли помогут. Создание и отстройка институтов – один из рецептов изменений, но не быстродействующий. Однако неправильно считать систему неуязвимой: она может существовать долго, но не вечно и рухнет скорее под воздействием случайных катаклизмов, чем из-за изменения вектора политической воли, считает Гонтмахер.

Проблема не только в государстве, рассуждает Вадим Новиков из РАНХиГС: нет запроса на ослабление контроля со стороны общества. Но есть и обратные примеры. Скажем, ослабление антимонопольного регулирования малого бизнеса стало результатом масштабного обсуждения анекдотической на первый взгляд истории с «картелем батутов» на Алтае.