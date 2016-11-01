Цифра недели: 1000 жертв

В 1000 человек убитыми обошлась антиправительственным боевикам, по данным ливанского просирийского телеканала «Аль-Маядин», начатая неделю назад попытка деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо, вокруг которого вертится сейчас мировая политика. Командование сирийской армии эту цифру не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов). Но в любом случае до сих пор попытка деблокирования, предпринятая большими силами, с использованием закупленных Саудовской Аравией в Восточной Европе систем «Град» и большого количества (возможно, более 20) управляемых самоубийцами машин и бульдозеров со взрывчаткой осталась неудачной. При этом и правительственные силы несут потери, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке).

В начале августа боевикам удалось проломить кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня. Российская и сирийская авиация сейчас не наносит ударов в районе этого прорыва из-за длящегося больше полумесяца моратория, но, конечно, бомбит пути подвоза подкреплений и боеприпасов для группировки, прорывающейся с внешней стороны кольца.

Но даже если очередная попытка изменить в свою пользу ситуацию с окружением Алеппо для джихадистских группировок разной степени умеренности окончательно провалится, сложно говорить о том, что Восточный Алеппо будет от них очищен в ближайшей перспективе. Сирийская армия и ее союзники (отряды шиитов-добровольцев из Ливана, Ирана, Ирака и других стран) не ведут штурмовых действий, для которых у них нет сил, а, судя по имеющимся видео, фактически занимаются постепенным выдавливанием боевиков.

Не стоит, вероятно, ожидать и скорых побед поддерживаемой США коалиции при осаде иракского Мосула, занятого боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Часть сообщений об освобождении ряда пунктов оказались ложными, только в некоторых местах за две недели штурма иракской армии, милиции и курдскому ополчению удалось приблизиться к самому городу.

При этом политический процесс урегулирования в Сирии сейчас фактически полностью заморожен. В Ираке же, поскольку штурмующим противостоит ненавидимое почти всеми ИГ, о таком процессе речь не идет. Но противоречия между отдельными участниками штурма Мосула никуда не делись и постоянно грозят развалом коалиции. Турецкое вмешательство в Сирию и Ирак добавляет масла в огонь. Таким образом, и в Сирии, и в Ираке сделанная ставка на военное решение не обещает этого решения в ближайшие недели, а то и месяцы. Если не произойдет неожиданных событий. Такие события явно ожидались в обоих городах. В Мосуле с суннитскими племенами велись переговоры, чтобы лишить ИГ их поддержки, а об Алеппо ведется интенсивный диалог между Россией и Турцией, но пока видимого результата нет.