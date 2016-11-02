Театр гранита

Власти не оставляют попыток освободить центр Москвы от какой-либо активности. Концепция нового генплана Москвы предполагает перемещение бизнес-центров на периферию – туда, где сейчас на пересечении с вылетными автомагистралями и ветками железных дорог развивается новая транспортная сеть: Московское центральное кольцо, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды и Южная рокада. Будущих обитателей новых деловых центров предлагается стимулировать, например, режимом налогового благоприятствования, а в ЦАО, наоборот, повысить ставки аренды.

В центре города, по данным правительства Москвы, сосредоточено 40% рабочих мест и только 8–9% жителей, такой перекос создает чрезмерную нагрузку на транспортную инфраструктуру и мешает реализации планов столичных властей превратить сердце столицы в «городской театр» (по определению партнера КБ «Стрелка» Григория Ревзина). Нельзя не признать, что экономическое стимулирование лучше административного принуждения. Московские власти, вероятно, учли ошибки предыдущих попыток «больших переездов». Всего пять лет прошло с тех пор, как специально для вывода из центра Москвы госучреждений появилась новая Москва, но туда никто так и не поехал.

Идея очистить центр Москвы от бизнес-центров отдает популизмом, считает урбанист и социолог Петр Иванов из Московской высшей школы социальных и экономических наук. Для бизнеса важна не только транспортная доступность офиса, но и окружение, а оно на новой периферии принципиально отличается от центра: станция метро «Новокузнецкая» – это совсем не то, что какая-нибудь станция МЦК «Новохохловская». Непонятно, что делать с уже построенными деловыми центрами, если ставки аренды выдавят оттуда всех обитателей. Если планы московского правительства будут реализованы, центру грозит опустынивание, потому что высокие налоги на недвижимость выдавят из центра и его жителей, большинство которых совсем небогаты, отмечает урбанист. А жители спальных районов вовсе не так часто бывают на Красной площади, по данным исследования МВШСЭН, 60% обитателей окраин выбираются в центр не чаще раза в месяц.

Из-за оттока активности центр постепенно лишится своих функций и по новейшей гранитной плитке тротуаров просто некому будет ходить. Кроме туристов и чиновников. В «городском театре» будут Кремль, мэрия и полированный гранит, а москвичи появятся только на благонадежных праздничных демонстрациях. Но, может быть, это и есть новый генплан.