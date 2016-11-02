Компания недели: «Лукойл»

Всего 20 минут президент Владимир Путин и президент «Лукойла» Вагит Алекперов ехали в машине от завода «Астраханские верфи» до областной думы – за это время они успели обсудить возможную сделку, которая может оказаться достойна звания сделки года: Путин предложил Алекперову принять участие в приватизации 19,5% акций «Роснефти». На бирже такой пакет стоит около $11,2 млрд. На счетах «Лукойла» – $5,4 млрд, хватит примерно на 6%. Правда, о реакции Алекперова на предложение Путина ничего не известно. Есть и другие претенденты: Sinopec, казахстанский «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз».

После того как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» фактически без проведения конкурса, а затем собралась купить и собственные акции, стало казаться, что нефтяная отрасль окончательно переходит не просто в руки государства, но под управление верного соратника Путина – главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. И что консолидация еще оставшихся в частных руках нефтяных компаний дело техники и недалекого будущего. С другой стороны, есть же в Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Если «Лукойл» согласится на предложение Путина и примет участие в приватизации «Роснефти», это немного оживит отрасль. Одна из многих проблем российской нефтянки – миф о ее исключительности. Если спросить олигархов из первой двадцатки списка Forbes – металлургов, владельцев горнодобывающих компаний, например, – почему они не присматриваются к выставленным на приватизацию государственным нефтяным активам, они в ответ улыбаются: «Ну понятно же, что это чужая игра...» Нефтяная отрасль после банкротства ЮКОСа, национализации «Башнефти» и ее последующей продажи «Роснефти» превращается не просто в закрытый клуб, куда не мытьем, так катаньем попасть все-таки можно, а в сверхэлитарный кружок, доступ куда никогда и не открывался.

На мой взгляд, продажа акций «Башнефти» на бирже как раз бы и решила эту задачу десакрализации отрасли. Это дало бы бизнес-миру сигнал, что она еще не забронзовела, не покрылась благородной патиной. Теперь на это сыграет, я надеюсь, продажа пакета «Роснефти» кругу компаний, отличных от нее самой. Там, где есть два человека, есть два мнения, поэтому даже пара директоров, независимых от государства и менеджмента «Роснефти», лучше, чем ни одного.

Ведь пока миф о неоспоримой важности нефти и исключительном праве на нее разъедает отрасль, которой требуется глоток свежего воздуха. Кто бы какие бизнес-модели ни строил, я убеждена: основа успешного бизнеса – вера в мечту. Прорывы не совершаются людьми, облеченными думами о сверхмиссии мирового гиганта. Для этого нужны смельчаки, готовые рискнуть. Алекперов создал крупнейшую частную нефтяную компанию России. Это именно та история, которая могла бы вдохновить кого-нибудь создать компанию, чтобы начать разведку где-нибудь на Дальнем Востоке и открыть что-нибудь покруче сланцевой нефти. Но этого не произойдет, пока отрасль будет игрой для избранных.