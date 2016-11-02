От редакции: Режимы громкости

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми планы Минфина России по сокращению расходов бюджета республики на 2017 г. На следующий день Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», но не с 2017 г., а с 2018-го. Комментаторы вновь заговорили об особом уникальном режиме, в котором существуют Чечня и ее лидер. Кадыров даже усилил этот тезис в интервью «Интерфаксу», заявив, что «странно выглядят попытки применить к ЧР единые для всех регионов стандарты».

Куда интереснее бюджетных проектов картина текущих расходов, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. За восемь месяцев этого года объем общих доходов чеченского бюджета выросло на 5%, а доля прямых трансфертов из федерального бюджета – на 1% (за первое полугодие – на 14%), при том что по России в целом она сократилась на 14%. Характерно, что такая дотационная динамика – всего лишь сокращение темпов роста при значительном снижении по всей стране – наблюдается параллельно с ростом расходов республики. Чечня не демонстрирует федеральному центру попыток оптимизировать расходы, напротив, они растут, так же радикально отличаясь от картины по стране. Общие расходы выросли на 13% (при 4% в целом по стране), в том числе на экономику – на 35% (4%), на соцполитику – на 22% (6%), на культуру – на 7% (2%). Эти цифры – самый конкретный и отчетливый сигнал, говорит Зубаревич, что от республики никто не требует оптимизации расходов, несмотря на наличие для этого возможностей.

Но Чечня такая не одна. По уровню дотационности ее часто опережает Ингушетия, и в этом году дотации ей тоже росли больше. Общий объем доходов бюджета республики вырос на 21%, а доля трансфертов – на 23%. Темпы расходов выросли на 22% . Правда, Ингушетия меньше Чечни, и в абсолютных цифрах расходы на нее меньше – в 2015 г. общая сумма трансфертов из федерального бюджета составила 20,6 млрд руб. против 61 млрд для Чечни.

По уровню дотационности после Ингушетии и Чечни (87 и 85% за шесть месяцев 2016 г.) идет Крым (80%), что подтверждает политический, а не экономический характер поддержки из центра. Она будет и дальше оказываться скорее в ручном режиме, чем в режиме бюджетных проектировок Минфина. Возмущается только один из трех руководителей – ну что ж, у него привычка такая.