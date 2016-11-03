Как выбрать Путина

Новый куратор внутриполитического блока в президентской администрации Сергей Кириенко приступил к формированию своего пула экспертов и технологов (см. статью на стр. 02), уже состоялось несколько неформальных встреч, посвященных в основном обсуждению президентских выборов 2018 г. Похоже, и некоторые СМИ прямо об этом пишут, вариант участия в них Владимира Путина является по умолчанию базовым. Но есть проблема – кому доверить почетное право соперничать с действующим главой государства?

Если подписываться на очередную кампанию, то побеждать надо уверенно, чисто и эффектно – но вряд ли такой результат можно получить по итогам унылой борьбы с анемичными статистами. Дежурные спарринг-партнеры Путина из числа лидеров парламентской оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и «старой непарламентской» («Яблоко»), конечно, всегда готовы к бою, но полезны ли они для решения такой задачи?

Беглый анализ списков кандидатов на разных прошлых президентских выборах позволяет выделить определенные типажи, украшающие кампанию без создания реальной угрозы. Например: умная женщина – такие все равно не побеждают. Или интересный силовик – такой даже может показаться преемником и набрать много голосов, но с ним обычно легко договориться. Есть тип регионального харизматика – впрочем, региональный харизматик у нас сейчас один и харизма его четко очерчена границами региона. Есть тип самостоятельного предпринимателя – исчезающий. Есть востребованный тип клоуна – тут как раз конкурс будет большой.

Правда, и типы эти уже приелись, и свежих бодрых узнаваемых кандидатов на нашем зачищенном рынке сложно найти.

Есть пока еще малоосвоенный тип кандидата всех недовольных. Качественный кандидат такого типа способен стать и главным украшением кампании, и двигателем интриги и явку несомненно повысит. Но с ним сложнее договариваться. Перечень кандидатов такого типа довольно короткий, в том числе из-за наличия у них судимостей, мешающих выдвижению. Но и тут возможны варианты – пересмотр приговора на оправдательный с реабилитацией в правах, например, в том числе по решению ЕСПЧ.

Единственный вариант, который не будет выглядеть откровенной симуляцией, – допуск на выборы действительно оппозиционного кандидата, но это слишком рискованно, а выдвижение условного второго Прохорова будет выглядеть как откровенная пародия, рассуждает политолог Николай Петров. Принципиальное значение имеет участие в выборах самого Путина, которому придется решать проблему так называемой ловушки легитимности. В 2012 г. Путин выиграл выборы, но легитимности победа ему не принесла, начались протесты на Болотной и тогда модель легитимности была изменена с электоральной на военно-вождистскую, напоминает эксперт. И поддерживать ее, и менять снова крайне трудно, а обычный результат в 55–60% для военного вождя будет воспринят как неудовлетворительный. Один из удобоваримых вариантов решения – превращение выборов президента в плебисцит, акт поддержки лидера с его духоподъемной программой, считает Петров.

Что ж, в таком случае выборы 2018 г. могут наконец перестать быть имитацией выборов, тщательно режиссируемой в администрации президента, а станут нормальным плебисцитом в авторитарной стране.