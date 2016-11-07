Слава ранним победителям

Новый доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о развитии стран с переходной экономикой, который 11 ноября представит в Москве главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев, посвящен в первую очередь проблеме неравенства (см. статью на стр. 04).

За прошедшие 25 лет разрыв в доходах между переходными и развитыми экономиками сократился на 17% (в первых доходы выросли в 1,5 раза, во вторых – в 1,39), заметно снизился уровень бедности, а разрыв в субъективных оценках благополучия между гражданами первых и последних (transition happiness gap) исчез. В то же время рост доходов сопровождался быстрым увеличением неравенства: если в 1989 г. доходы 10% самых богатых превышали доходы 10% самых бедных в 7 раз, то сегодня превышают в 19, причем Россия среди стран, где этот разрыв максимален, а его главными бенефициарами стала наиболее обеспеченная группа.

Авторы доклада пишут, что целью реформ должно быть не столько равенство доходов, сколько равенство возможностей. Концентрация богатства в руках небольших групп (темпы роста доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных в России различаются в 4,9 раза) подрывает веру большинства населения в институты – как рыночные, так и политические.

Важный тезис Гуриева «выгоды от реформ могут не реализоваться, если экономический выигрыш не касается самым прямым образом большинства населения» подтверждает положения, уже давно отстаиваемые исследователями переходных экономик. Как писал исследователь переходных обществ Джоэл Хеллман из Всемирного банка, реформы в них часто проваливаются не столько из-за недовольства проигравших, сколько из-за того, что выигравшие от них не хотят их продолжения. В России в роли «ранних проигравших» оказались пенсионеры и бюджетники, а в роли «ранних победителей» – те, кто получил власть и доступ к ренте. По сути, главный бенефициар незаконченных реформ – Владимир Путин, представляющий интересы «ранних победителей». Переживаемая нами сегодня консервация страны в странном псевдорыночном состоянии – попытка зафиксировать эти неоконченные реформы в качестве постоянного положения вещей.

Стабильности этого состояния помогает «ловушка недоверия» – недостаток доверия граждан друг к другу оказывается фактором, легитимизирующим усиление вмешательства государства в экономику. Вместо того чтобы налаживать горизонтальные связи, граждане и бизнес делают ставку на государство – при том что в его коррумпированности и неэффективности мало кто сомневается. По данным экономистов Филиппа Агиона, Йанна Алгана, Пьера Кахука и Андрея Шлейфера, страны с низким уровнем доверия и высоким уровнем регулирования оказываются при прочих равных беднее.