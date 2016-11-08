Гражданин без бумажки

Известная поговорка «без бумажки ты букашка» может уйти в прошлое в течение ближайших лет. Теперь собирать необходимые документы будут сами чиновники, получившие запросы граждан. Правительство запретило региональным и муниципальным органам власти запрашивать у обращающихся к ним граждан справки 85 видов, сегодня выдаваемые 23 федеральными министерствами и ведомствами. Чиновники обязаны самостоятельно запрашивать эти сведения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Среди справок, от сбора которых освобождаются граждане, например, данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания, о выдаче и продлении вида на жительство для иностранцев и их регистрации. Не нужно будет собирать справки о штрафах за нарушения правил дорожного движения и справки об отсутствии судимости. Родственники погибших военных и сотрудников спецслужб освободятся от необходимости подтверждать сведения о смерти родных. Разведенным супругам не нужно будет тратить время на сбор сведений о нахождении должника по алиментам.

Постановление правительства может снизить непроизводительные затраты времени миллионов россиян, которые вынуждены обивать бюрократические пороги, полагает эксперт по госуправлению Павел Кудюкин. Оно означает, что информатизация органов власти заработала и распространяется на низовой уровень, говорит директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Постановление может облегчить жизнь и предпринимателям. Им не нужно будет самим добывать заключение о соблюдении требований пожарной безопасности в МЧС и сведения из реестра о выданных и аннулированных лицензиях на производство и оборот этилового спирта в Росалкогольрегулировании.

На переход к новым правилам взаимодействия граждан с бюрократией может уйти время, полагает Брауде-Золотарев. В передовых регионах они могут заработать уже в 2017 г. В глубинке переходный период может затянуться из-за недостатка средств на техническое оснащение и сопротивления бюрократии новым правилам. Новые правила ослабляют административное давление на бизнес, говорит вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, но никто не мешает чиновникам возводить новые административные барьеры взамен снятых.