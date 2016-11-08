Миф и надежда на того парня

Президентские выборы в США (сегодня пройдет голосование избирателей) традиционно вызывают максимум внимания в мире. Это легко объяснить, например, тем, что Америка – контрагент, пожалуй, большинства других государств, от победы того или иного кандидата и партии зависят экономические и политические тренды. Выбор из двух кандидатов после годичной кампании представляет собой привлекательный нарратив финала спортивного поединка; традиция и технологии превратили его в интереснейшее шоу. В этот раз еще и кандидаты нетривиальные и персональные ожидания от них сильные.

Но повышенное российское внимание к нынешним американским выборам имеет внутренние, российские причины.

Для Кремля важен миф о диалоге-противостоянии с США. Упреки, шпильки в сторону США, рассказы о нежелании с ними воевать и неучастии в соперничестве составляют значительную часть публичных выступлений Владимира Путина последнего времени. «Российский» фактор на нынешних выборах, в каких бы отношениях он ни находился с реальностью, работает на имидж Москвы. Одновременно нынешние выборы подтверждают столь важный для Кремля тезис о кризисе западных демократий.

Кроме мифа есть и некоторая надежда на то, что с новым президентом можно будет выстраивать отношения как бы с нуля и, чем черт не шутит, попробовать заключить выгодную сделку, главным выигрышем для России в которой была бы отмена или смягчение санкций. Американская политическая система не персоналистична, но для Кремля неперсоналистических режимов не бывает.

Ни победа Трампа, ни победа Клинтон не сулит существенных изменений в российско-американских отношениях, говорит глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Разница только в том, что в случае победы Клинтон нам точно не на что рассчитывать, а в случае победы Трампа непонятно, на что нам рассчитывать. Наши отношения десятки лет развиваются по синусоиде, и повлиять на них не смог даже распад СССР, не то что смена президента. Отмена санкций абсолютно нереалистична что в краткосрочной, что в долгосрочной перспективе при любом исходе выборов. США как государство очень любят санкции как инструмент давления и не отказываются от них, даже когда эффект уже исчерпан. Кремль отдает себе отчет, что ни в 2017, ни в 2018 гг. американские санкции отменены не будут и что президентская кампания в России будет проходить в условиях действующих санкций как минимум со стороны США.

По мнению директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, даже в случае избрания Трампа снятие санкций маловероятно без консультаций с Европой. Европе предстоят национальные выборы, политический пейзаж меняется и санкционное единство постепенно размывается. Клинтон будет жестче в выстраивании отношений с Россией, чем Обама, и, безусловно, жестче, чем Трамп, но неочевидно, что ей удастся полностью остановить эрозию европейской позиции.

В любом случае развитие российской экономики зависит сегодня от внутренних причин (прежде всего политических). Руководству страны вредно увлекаться мифами или надеждами на того парня.