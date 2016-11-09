Прибавить нельзя убавить

Кто дороже государству – чиновник или учитель? Ответ, казалось бы, очевиден: главный масштабный проект государства по повышению уровня жизни и, следовательно, поддержанию лояльности государству – майские указы Владимира Путина 2012 г., которые обязывают поддерживать уровень зарплат бюджетников, т. е. учителей и врачей, выше среднего по региону. На госслужащих же, напротив, государство в кризис пытается экономить: в 2015 г. президент подписал указ о 10%-ном сокращении зарплат наиболее высокооплачиваемых госслужащих, ежегодно, начиная с 2014 г., правительство замораживает индексацию зарплат и других выплат госслужащих на уровень инфляции. Но результат одинаков: по данным Росстата, в первом полугодии 2016 г. зарплаты госслужащих (федеральные госорганы, за исключением СВР, ФСБ, ФСО и других силовиков) в среднем по стране составили 103% от их зарплат годом ранее и те же 103% – зарплаты школьных учителей и детсадовских воспитателей. При этом среднемесячная зарплата федерального госслужащего – 99 900 руб., школьного учителя – 36 800 руб.

Высокий уровень зарплат госаппарата – результат кампании по повышению престижа и конкурентоспобности госслужбы, начатой в 2012 г. с указа о повышении зарплат сотрудников администрации президента, через год добавили членов правительства и депутатов Госдумы. Итого в 2015 г. отношение средней зарплаты госслужащего к средней по стране достигло 3,3:1, а к средней по Москве, где сосредоточены органы госвласти, – 1,8:1. Примерно столько получают нефтяники, банкиры и работники сферы IT – т. е. задача сделать работу на государство материально привлекательной была выполнена. Но это не конец истории.

Следующий этап «совершенствования системы материального стимулирования гражданских служащих» должен стартовать в 2019 г. – это следует из дорожной карты реализации основных направлений развития государственной гражданской службы в 2016–2018 гг., утвержденной правительством в сентябре этого года. Конкретные параметры в дорожную карту не вписаны, но, как рассказали государственному каналу RT в аппарате правительства, это означает увеличение зарплат госслужащих на 38% – в правительстве, впрочем, эту цифру немедленно опровергли, напомнив, что индексации зарплат не будет и в 2017 г.

Очевидно, что в кризис власти приходится решать сложную задачу: как стимулировать госслужащих так, чтобы не дестимулировать остальных. Государство не может позволить себе отказаться от поддержки бюджетников, они составляют костяк группы поддержки власти. Лояльность госслужащих не так важна – они предоставляют госуслуги, а не поддерживают режим, считает политолог Михаил Виноградов: по его мнению, госслужащие в массе своей довольно нелояльны в силу своей осведомленности о механизмах работы государства. На госслужбе людей привлекает не только зарплата и социальные привилегии, но и коррупционные возможности, а также перспективы более динамичной карьеры в коммерческом секторе после ухода с госслужбы, считает эксперт по вопросам госуправления Павел Кудюкин. Гипотетически конкурентные зарплаты должны привлекать на госслужбу качественных специалистов, но в действительности этого не происходит из-за неконкурентного механизма набора кадров на сколько-нибудь значимые должности, полагает эксперт, если он не меняется, рост зарплат только развращает госаппарат.