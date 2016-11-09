Сырье, зерно и транспорт

Инерционный характер экономической политики, как и предсказывали многие эксперты, приводит ко все большему сжатию экономики и упрощению ее структуры. За два последних года еще выросла роль сырьевых отраслей и зависящего от них грузооборота.

Николай Кондрашов из Центра развития НИУ ВШЭ в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» рассчитал, что в III квартале 2016 г. сельскохозяйственное производство выросло по сравнению со среднегодовыми показателями 2014 г. на 6,6%, добыча полезных ископаемых – на 3,6%, грузооборот увеличился на 3,4%. За это же время объем розничной торговли сократился на 14,7%, строительства – на 12,8%, обрабатывающих производств – на 7,2%. Реальная заработная плата, по данным Росстата, снизилась с III квартала 2014 г. по III квартал 2016 г. на 13%. Это сократило внутренний спрос, снизило покупательную способность и, как следствие, производство ряда потребительских товаров и масштабы строительства. Доля покупаемых отечественных продуктов вместо запрещенных или резко подорожавших импортных выросла (но в целом потребление еды падает). Роль обрабатывающих отраслей, строительства и торговли в формировании ВВП снизилась, доля добывающих отраслей, сельского хозяйства и связанного с ними грузооборота, напротив, выросла.

«Отскочить» от сырьевой экономики и выйти на траекторию развития крайне сложно. Без крупных инвестиций радикально изменить структуру экономики невозможно, они сейчас на низком уровне и их рост, по словам директора НИФИ Минфина Владимира Назарова, маловероятен. Для инвестиций нужны хотя бы более прочные гарантии собственности.

Можно радоваться росту сельского хозяйства (получившего немало госпомощи и импортозаместительных преференций), но он вряд ли даст сильный мультипликативный эффект – аграрный сектор очень монополизирован, требует все меньше человеческих рук. Сельскохозяйственное машиностроение еще может получить какие-то выгоды (но здесь серьезная конкуренция со стороны братьев-белорусов). При низком росте экономики нас ждет в лучшем случае небольшое уменьшение роли сырьевых отраслей за счет роста торговли и строительства в рамках нынешней структуры, отмечает Назаров.

Некоторый рост в обрабатывающей промышленности может быть достигнут за счет военных заказов, влияние которых на спрос и развитие экономики в целом весьма невелико. Россия может производить ограниченное число изделий, пользующихся спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке – отсюда ждать структурных улучшений не приходится.

Сырьевая структура была характерна для российской экономики и в тучные годы, но тогда она микшировалась сверхдоходами от нефти. Сегодня на рост за счет нефти надежд нет. В кризис более чем когда-либо нужна свобода предпринимательства, развитие новых отраслей снизу, увеличивающее спрос на человеческий капитал. В противном случае деградирует и человеческий капитал – для обслуживания трубопроводов и небольшого числа крупных латифундий большого ума не надо.