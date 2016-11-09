Крах двухпартийной системы

Крестьяне с вилами вошли в город. Три толстяка прячутся во дворце. Учитель танцев в отчаянии. Что будет?

Главная особенность этих выборов – крах, по крайней мере временный, двухпартийной системы. Кандидат от объединенного истеблишмента сражался с кандидатом от сохи, стены и казино. И проиграл.

Нечто подобное происходит во всем западном мире. Политическое противостояние сторонников и противников активного государственного участия в экономической и прочей жизни уходит в тень. Бывшие антиподы стали неотличимы друг от друга, как Блэр с Кэмероном; образовали образцовую семью, как Меркель со Штайнмайером; или слились в одно лицо, как в США. Хиллари Клинтон – кандидат от обеих партий и всех трех толстяков (политической, экономической и интеллектуальной элиты).

Политический мейнстрим сузился до размеров маленькой цирковой арены. Средства массовой информации, работающие на его интересы, называют все за ее пределами популизмом и делят его на «крайне правый» или «крайне левый». Чем шире фланги, тем сиротливей и однородней выглядит центр. Демократам удалось избавиться от Сандерса. Республиканцам не удалось избавиться от Трампа. Клинтон совпала с политической системой.

Представительная демократия функционирует за счет иллюзии выбора. Чем уже центр, тем меньше смысла в двухпартийности (и в голосовании). Основное политическое противостояние сегодняшнего западного мира – глобалистский интернационализм под крылом pax americana против местного суверенитета под эгидой национализма и демократии – не умещается в традиционные партийные схемы. Brexit показал полное несоответствие парламентских дебатов уличным. Вопрос в том, кто первый сдвинется с места – гора или Магомет.

В Великобритании парламент должен, невзирая на партии и не имея конституционного прецедента, принять или отклонить результат национального референдума.

В США результатом национального референдума стало поражение обеих партий от фокусника, который собирается спасать Соединенные Штаты от американского империализма.

Танцуй, Россия, и плачь, Европа! Пока дым не рассеялся.

Автор – профессор Калифорнийского университета в Беркли, член Американской академии наук и искусств, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай»