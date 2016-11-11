Проблема матроса Железняка

Начну эту статью со слов Железняка – не депутата, а матроса – сказанных при разгоне Учредительного собрания: «Караул устал». Эти слова должны бы стать напоминанием «элите», заигрывающей с самыми худшими инстинктами, которые еще иногда называются «традиционными ценностями».

Вот пресс-секретарь Песков требует от мотоциклиста Залдостанова извиниться – а вот уже подручный мотоциклиста Залдостанова дерзко отвечает пресс-секретарю: мол, ты сначала семью в Россию верни (к нам поближе), потом у жены американское гражданство забери, а там мы, может быть, с тобой и поговорим. Развивая недавнюю метафору Ксении Собчак о Шарикове – «Подходи, буржуй, глазик выколю».

Задумывается ли российская «элита» о том, какого монстра она выкармливает, а главное – кому на погибель? Уж точно не «либералам», которых в точности по анекдоту только что дустом не пробовали.

Подручный мотоциклист, смело бросивший вызов пресс-секретарю президента, не остановился на достигнутом. Он заявил, что создаст информационные батальоны, которые будут карать (по суду) СМИ, допускающие искажение информации. И вот это заявление стихийного сотрудника Роскомнадзора расставило все по своим местам (даже при том, что непослушный байкер затем был исключен из «Ночных волков». Залдостанов, конечно, вовремя приложил руку к вязаной шапочке, «информационные батальоны» из сети исчезли, но «глас народа» мы уже услышали).

Когда варвары захватывали Рим, они вовсе не стремились уничтожить империю. Нет, конечно, пограбить всегда было милым делом, но они отлично понимали, что это одноразовый метод. Поэтому варвары искренне пытались своими силами поддержать рушащуюся империю. Стать в ней главными – да, обратить прежних господ в своих слуг – да. Но империю сохранить. Удавалось редко и плохо.

Нынешняя российская «элита» – тот самый Рим, империя на рубеже паденья. Конечно, ни величия, ни красоты декаданса в ней нет, но определенного лоска не отнять. Наш мотоциклист с его информационными батальонами искренне хочет сохранить страну, только заменив нынешнюю власть собой. Теневое правительство – это не изящные интеллектуалы гражданских форумов, а мотоциклисты и иже с ними, которым очень хочется поруководить хоть культурой, хоть экономикой. Добавить еще немного пассионарности – и будет самое то.

Помните, как Че Гевара рассказывал о своем назначении главой нацбанка? Неправильно расслышал вопрос «Есть ли среди вас хоть один экономист?» (подумал – «коммунист»), вскинул руку – и бедная экономика Кубы...

Постепенная деградация государства, его институтов, чиновников приводит к тому, что разница между настоящим министром культуры и байкером теряется. Постоянные поиски хрупкого дна тоже убеждают, что экономика – это безответственные заявления. Ну а все прочие отрасли – с них надо просто собрать побольше денег, надавить посильнее. Ведь именно в этом духе проявило себя Минкомсвязи с законом Яровой, а Минтранс – с «Платоном». С таким подходом на самом деле справятся многие представители субкультур, неплохо знакомые с понятием «рэкет».

Если раньше условного мотоциклиста держали про запас, лишь изредка спуская на неугодных, то теперь он осмелел, не дожидается права голоса, а использует его по полной программе.

Если раньше депутаты Думы хотя бы иногда пытались быть не только смешными, но и страшными, то теперь Дума все больше превращается в политический Comedy Club. Очереди в буфете из-за внезапно начавших ходить на работу депутатов, запрет еще не существующих фильмов, рассказы о Трампе – ставленнике Ротшильдов. Закон о нации, куда никто не знает, что писать, но уже пишут. Трудно относиться ко всему этому без горького смеха. А «Единая Россия» может лишь объяснять, что так выглядят личные мнения депутатов, отличающиеся от фракционного. А так ли уж сильно?

Наша недавняя история – это нисходящая спираль. Каждое плохое решение порождает худшее, каждый новый шаг ведет вниз. У нас последовательно отнимали свободу, заменяя ее стабильностью. Кончилась стабильность – пытались заменить безопасностью. Не оказалось и той – в ход пошло совсем уж пустое «имперское величие», так наглядно выразившееся сейчас в памятниках Грозным, Сталиным и Владимирам.

В такой трактовке величие устроено очень просто: чтобы нас боялись. Эта простая мысль очень хорошо усваивается идущими на смену министрам политиками от сохи и мотоцикла. Побольше заклепок на куртку, кастет в косметичку – и все, как и требовалось. Боятся.

Но не нынешней «элите» осваивать эту модель: как ни пытайся МИД или Минобороны быть по-настоящему грубыми, страшными и брутальными, ходить в джинсах вместо брюк и материться с трибун – этот стиль поведения остается неорганичным. Остается – но задает планку, опуская ее все ниже и ниже. Это не потеря ориентиров, а намеренное снижение уровня. Власти кажется, что так она становится ближе к народу, оказывается понятнее своей электоральной базе – но на самом деле она теряет престиж, который только и удерживает ее на вершине социальной пирамиды (метафорично) и в Кремле (буквально).

Когда коллективный мотоциклист догадается, что он ничем не отличается от чиновника в пиджаке, которого среди прочих отцов нации показывают ему по телевизору, – что ответит ему власть, чем остановит?

Не хочу приводить здесь изрядно опостылевшие рассуждения о «последнем (засадном) полке» и прочей нацгвардии. Этот «довод королей» не работает по той же причине: защищать можно тех, кто пользуется народной поддержкой, кто стоит выше, кто лучше, на кого возлагаются надежды, без кого, как ты уверен, у страны ничего не получится. А зачем защищать этих, которые ничем не лучше тебя, а на вершину власти оказались занесены игрой судьбы? Так и получилось, что попытка найти себе опору в самых примитивных инстинктах попросту уничтожает авторитет власти.

Да, все продолжается по инерции, возводятся те же памятники, совсем уж безнадежная попытка апелляции к эффекту «русской весны» 2014 г. Но кто всерьез воспринимает памятник Владимиру как символ имперского величия, а не как статую тезки президента и подарок лично ему, чтобы было видно по дороге на работу?

И здесь речь идет даже не о победе холодильника над телевизором: экономика скрипит, но худо-бедно держится, настала «новая нормальность», скудная, голодная, но к ней пока притерпелись. Речь идет об исчезновении цели. Нет больше крымского подъема, Сирия людям не интересна, а никакой другой цели впереди нет, нет того праздника, ради которого нужно пережить ближайшее время, чтобы потом... «Потом» – исчезло. Там ругаются и дерутся между собой неотличимые друг от друга люмпен-пролетарий и люмпен-автократ, остальной мир идет вперед, а обычно равнодушные российские граждане с тоской и нарастающим раздражением смотрят ему вслед.

Автор – политик