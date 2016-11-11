Политический вред выездного туризма

Нынешние российские руководители, выросшие в Советском Союзе, довольно четко представляют себе эффекты открытой и закрытой страны. Рост открытости ведет и к росту сомнений в действиях несменяемой власти – и этого нельзя допустить.

В своей книге «Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955–1991» историки Игорь Орлов и Алексей Попов пишут о не предусмотренном властями эффекте: посещение советскими гражданами зарубежных стран, несмотря на ограничения, позволило миллионам людей познакомиться с повседневной жизнью других стран, разрушало пропагандистские стереотипы о «загнивании» и миф о превосходстве советского строя и плановой экономики.

Выезд советских граждан за рубеж начался в 1955 г., в январе 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «Об организации поездок советских людей за границу». Одной из главных целей было доказать на деле превосходство советского строя и улучшить восприятие СССР и социализма в массовом сознании иностранцев.

Отбор туристов был строгий. Они должны были получить хорошую характеристику по месту работы, пройти собеседование в районном (городском) комитете КПСС. После изучения их личности в КГБ окончательное разрешение на выезд давал специальный совет регионального комитета партии. Выезжающие за границу должны были отвечать на вопросы о социально-политической ситуации в посещаемых странах, персонах руководителей местных компартий. Перед выездом туристы проходили инструктаж, описанный в песне Владимира Высоцкого «Полчаса в месткоме».

Советские путешественники находились под бдительным контролем руководителей групп, сотрудников «Интуриста» и кураторов из КГБ. Случаи бегства за границу были редкими. Но турпоток рос, он увеличился с 1955 по 1990 г. в 1000 раз – с 2104 до 2,15 млн человек. Даже кратковременное пребывание за границей разрушало навязанные пропагандой представления о мире, порождало сомнения о превосходстве социалистической системы, пишут авторы. Эти впечатления становились достоянием знакомых и друзей туристов. Поездки за границу способствовали распространению элементов рыночной экономики (продажа или обмен советских товаров для приобретения дефицитных импортных вещей). К слову, известный капиталистический эффект принесла и Олимпиада-80 в Москве и Ленинграде: были выгодно проданы права на телетрансляцию, по немецкому образцу создана спортивная лотерея, заключен контракт с Coca-Cola и едва не заключен – с McDonald’s.

Западная мягкая сила сегодня воспринимается в России как враждебная, ее проникновение стремятся ограничить как цензурой в СМИ, так и прямыми запретами выезда за рубеж для отдельных категорий госслужащих (не менее 2,5 млн человек на конец 2015 г.). Выездной туризм сокращается и по экономическим причинам (девальвация рубля и снижение реальных зарплат). В абсолютных цифрах, конечно, он по-прежнему сильно превосходит советский, но динамика в отличие от советской отрицательная: выезд российских граждан снизился с 18,3 млн человек в 2013 г. до 13 млн в 2015 г.