Трамп дал своим избирателям идеи

Десятки тысяч американцев на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго протестуют против избранного президента США. Почти 4 млн американцев подписали петицию к выборщикам – поддержать Хиллари Клинтон, а не миллиардера Дональда Трампа на голосовании через месяц. Они в складчину готовы компенсировать штраф, который выборщики некоторых штатов обязаны уплатить, если их выбор не совпадает с волей населения.

«Ты за, против или ты рассержен?» – именно такие три варианта должен включать в себя бюллетень голосования. Американские отцы-основатели более двух столетий назад решили оградить Белый дом от экстремистов и популистов, которые могли завоевать умы малообразованного населения, а потому и ввели двухступенчатую систему непрямых выборов. Выборщики представляют разное количество населения в зависимости от штата, что стало гарантией для малых штатов от чрезмерной централизации мнения. Принцип «победитель получает все» работает на выборах почти по всей стране – и в самом сердце американской избирательной системы оказывается медианный, или средний, типичный избиратель.

Трампу удалось достать именно его – несмотря на отчаянное сопротивление СМИ и экспертов, которые от него презрительно отмахивались и называли эти выборы агонией умирающей республиканской партии. Идеи Трампа, в том числе о том, что Клинтон и ей подобным пора уйти, потому что они спят, прорвали границы страт. За Трампа отдал голос далеко не только белый злой деревенщина, как обещали эксперты, но и образованный, и состоятельный, и молодой. Эксперты боялись низкой явки: люди устали от грязной кампании, останутся дома. Но явка оказалась лишь чуть ниже, чем на нескольких предыдущих выборах.

Третья мировая не началась, Трампу придется отказаться от большинства скандальных заявлений, иначе он не получит поддержки своей же партии в конгрессе, а петиции и протесты, которые российские государственные СМИ окрестили «предвестником майдана» в США, – просто цивилизованный способ выражения своего мнения.

Американское голосование российскими политиками и пропагандистами было использовано исключительно для внутренних целей. Нигде так не переживали за Трампа, как в России: по-настоящему болеть здесь не за кого и не за что, сливать негатив на внешних врагов уже не так интересно, а тут свежий, яркий сюжет. Россияне не хотят идти на выборы не из-за усталости, а потому, что пропагандистские кампании не предлагают им ничего похожего на Трампа.