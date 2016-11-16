Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Цифра недели: 200 руб. в час

Дорогая моя парковка

Что дает Москве и москвичам регулярное повышение стоимости парковки в центре города
  • Бэла Ляув

Во времена Юрия Лужкова приходилось закладывать 40–50 минут на поиски парковки в центре города. Решение новых властей ввести платную парковку поначалу действительно разгрузило центр. В 2011–2012 гг. мэрия обещала очень много: единое парковочное пространство, интеллектуальную транспортную систему (ИТС) уже в 2013 г., расширение пропускной способности автодорог, строительство капитальных парковок и т. д.

Что сегодня? Во времена Сергея Собянина приходится закладывать 40–50 минут на поиски парковки в центре города. Сама дорога занимает больше времени. Капитальных парковок нет, а количество парковочных мест в центре сократилось в разы. Многие улицы сузили до одной полосы, в итоге в центре теперь почти всегда пробки (отдельное спасибо от жителей и пешеходов за выхлопы от стоящих в заторе машин).

Нехватка мест решается не увеличением количества парковок, а их подорожанием, объяснил мэр Собянин, сославшись на мировой опыт. Со 2 декабря тариф на некоторых улицах повысят: 50 руб. за первые полчаса и затем 200 руб. в час.

Мировой опыт говорит, что стоимость парковки рассчитывается по паритету покупательной способности населения. Цена за парковку в Москве теперь станет сравнима с ценами в мировых мегаполисах. Но доходы населения несравнимы. Почему 200 руб.? Так подсчитал МАДИ. Логика железная: парковок осталось так мало, что они все равно будут загружены. Через пару лет можно убрать еще часть парковок и с чистой совестью поднять тарифы.

Фискальные потребности против политических

Сегодня в Москве 70–75% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах – около 60%. Например, в Берлине. Там на 1000 жителей приходится больше машин, чем в Москве (342 против 324), площадь улично-дорожной сети на один автомобиль больше в разы (115 кв. м против 27). Надо строить больше дорог? Но Москва выбирает свой путь: наряду с расширением вылетных магистралей сужение дорог в центре, где сконцентрированы рабочие места. Другие мегаполисы выносят деловые центры за его пределы, идет урбанизация пригородов – именно поэтому автомобилистов там больше, а пробок меньше.

Москва хочет довести показатель пользующихся общественным транспортом до 80% – как в СССР, когда была одна машина на 10 человек. Жесткие меры загонят еще какую-то часть людей в метро. К слову, оно находится на 2-м месте по загруженности после токийского. Москва строит новые линии метро, но программа завершится не раньше чем через пять лет. А неудобства появляются сегодня. Но они только для рядовых москвичей.

Я убежденный автомобилист, потому что дорога до работы и обратно на общественном транспорте занимает около 3 часов. Может занимать и больше – когда, например, сотрудник полиции вручную переключает светофор в начале Можайского шоссе, чтобы пропустить машины с Рублевки (на развитие ИТС Москвы в 2012–2016 гг. заложено 29 млрд руб.). Я часто вижу машины чиновников мэрии, движущиеся по спецполосе на Кутузовском проспекте, и кортеж Собянина тоже. Сложно представить, чтобы московский мэр добирался до работы на метро (как Майкл Блумберг) или на велосипеде (как Борис Джонсон).

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